Gallardo asegura que "en absoluto" quiere sustituir a Vara al frente del PSOE extremeño

El presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha indicado que "suenan todas las cosas que quieran sonar, pero eso no significa que sea realidad, por lo tanto en absoluto quiero sustituir a Vara, lo que quiero es seguir contribuyendo como presidente de la diputación ahora en plenas funciones a que esta tierra sea un poquito mejor".

Tras la constitución de la nueva corporación provincial de la Diputación de Badajoz para la legislatura 2023-2027 y la toma de posesión del presidente de la institución, Gallardo ha afirmado que es "es normal" que, cuando alguien decide o dice que "quiere dar un paso atrás, pues los demás piensen que otros lo tenemos que estar dando adelante".

Pero, ha matizado que "no, en absoluto, hoy es un día además en el que quiero especialmente poner énfasis en lo que se ha conformado, que es una corporación que va a seguir trabajando desde la lealtad a la presidenta de la Junta, si así se consolida", en referencia a la presidenta del PP extremeño, María Guardiola.



Respecto al acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar en la región, ha destacado que lo respeta y, "para perder el valor de la palabra, era mucho mejor que hubieran hecho lo que debieron hacer, que no es otra cosa que haber llegado a un pacto de gobierno".



En este sentido, ha apuntillado que había varias opciones, una de ellas un pacto de gobierno y que "para eso en política los blancos y los negros no existen", sino que "hay muchos matices en la gama de grises".



Según Gallardo, "no quisieron ponerse de acuerdo y, además, se le insultó a quien tenía que ser necesariamente tu aliado", en alusión a las palabras de Guardiola referidas a Vox, tras la constitución de la Asamblea de Extremadura.



Otra opción era dejar gobernar a quien había ganado las elecciones, al hilo de lo cual entiende que el bloque mayoritario es de centro derecha y "por lo tanto tienen derecho a pactar", aunque "otra cosa es que se haga perdiendo la credibilidad", a la par que ha considerado que "es el mayor de los errores que se ha podido cometer por parte de la presidenta", pero que "en cualquier caso, absoluto respeto y sobre todo lealtad institucional".