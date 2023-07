Iceta destaca el Consejo de Ministros de Cultura de la UE que albergará Cáceres

Así, lo ha subrayado el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, durante su visita al Museo Vostell en Malpartida de Cáceres.

"Merece la pena Extremadura, merece la pena Cáceres, merece la pena el esfuerzo por el arte contemporáneo que se hace en esta tierra, y que no siempre es suficientemente conocido y reconocido, pero que por parte del Ministerio de Cultura no faltarán esfuerzos", ha insistido el ministro.



Iceta ha subrayado la riqueza patrimonial de Extremadura en general, y de Cáceres en particular, "Patrimonio de la Humanidad, sede del Museo Helga de Alvear, y un lugar de peregrinación gastronómica, vitivinícola y cultural en el sentido más amplio de la palabra".