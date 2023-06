De Miguel: Si a Guardiola "le queda algo de palabra" debería dimitir tras acuerdo con Vox

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido este viernes la dimisión de la líder del PP, María Guardiola, tras conocer el acuerdo de gobierno alcanzado entre la formación 'popular' y Vox.

Durante una rueda de prensa celebrada en la Asamblea de Extremadura, De Miguel ha asegurado que María Guardiola ha demostrado “que no tiene palabra”. “No se puede envolver en la bandera de la dignidad, de los derechos humanos y de la igualdad para pisotearla diez días después”, ha apostillado.

Así pues, según ha insistido la líder de Unidas por Extremadura, "Guardiola tiene que dimitir si le queda algo de palabra o de decencia por mentir, por no cumplir con su palabra, por anteponer los sillones a sus valores y porque en política no vale todo porque no se puede normalizar la mentira, la traición y el embuste”.

En este sentido, la líder de la coalición de izquierdas ha asegurado que el acuerdo de gobierno entre la derecha y la extrema derecha no es una rectificación de la líder del PP, “sino es una traición al pueblo extremeño”.

“Es una traición porque Vox no ha dejado de ser un partido que criminaliza la inmigración, que no reconoce la violencia machista y que hace declaraciones de odio como las que hemos visto con el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Mérida que ha equiparado al colectivo LGTBI con criminales pedófilos”, ha lamentado De Miguel.

Por todo ello, desde Unidas por Extremadura consideran que el acuerdo PP y Vox es “la peor noticia” para Extremadura porque “el Partido Popular va a ser rehén de la extrema derecha”, según informa la formación morada en una nota de prensa.

Además, De Miguel ha mostrado su preocupación porque un partido negacionista del cambio climático vaya a estar al frente de la política forestal de la región.

También le "alarma" a la portavoz parlamentaria que Vox se encargue de la gestión del mundo rural “porque para ellos el mundo rural solo es la caza y los toros”. “Tenemos que luchar contra la despoblación con políticas útiles y creativas, y no con aquellas que no retrotraen a Los Santos Inocentes”, ha vaticinado.

MENSAJE LANZADO EN SUS REDES SOCIALES

Antes de esta rueda de prensa y como era de esperar, la líder de Unidas por Extremadura ya había reaccionado al anuncio de acuerdo entre PP y Vox para la formación de un gobierno en la región pidiendo la dimisión de la candidata 'popular', María Guardiola, por "mentir tan descaradamente".

En un mensaje lanzado en redes sociales, la diputada de la formación morada subrayaba a primera hora de la mañana que si a la presidenta del PP "le queda algo de palabra y de decencia debería dimitir hoy mismo".

Y es que para De Miguel, Extremadura "no se merece una presidenta que mienta tan descaradamente", según recoge en su mensaje, que acompaña con la etiqueta #GuardiolaDimision.