La Creex espera que el acuerdo entre PP y Vox permita un gobierno "estable"

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura (Creex), Javier Peinado, ha remarcado, tras conocerse el acuerdo de PP y Vox para formar gobierno, que los empresarios ven "muy importante" que se haya conseguido este acuerdo que espera que "pueda perdurar" y que "evidentemente no esté al pairo de posibles altibajos" de cara a ejercer lo que debe ser una acción de gobierno "como se necesita, más que nunca" en la región.



Para los empresarios, "es muy importante que se haya conseguido este acuerdo", aunque por el momento desconocen el contenido del mismo, por lo que "evidentemente" se reservan la posibilidad de cuestionar algunos de los acuerdos programáticos alcanzados, que espera que sea hagan públicos.



Y es que, "más allá de lo que sea la vocación de las grandes líneas de gobierno", desde la Creex lo que habían pedido a los grupos parlamentarios era que "realmente" se pusieran de acuerdo porque lo que necesita esta comunidad es un gobierno "estable", que genere "seguridad, certidumbre", así como un ejecutivo que pueda tener una acción política con los apoyos parlamentarios "suficientes", algo esto último que también es "muy importante".



Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su valoración ante el hecho de que PP y Vox hayan alcanzado un acuerdo para gobernar en coalición Extremadura, a tenor de lo cual espera que dicho acuerdo que "en teoría va a cumplir con lo que son las mayorías aritméticas en la Asamblea de Extremadura", "pueda perdurar" y que "evidentemente no esté al pairo de posibles altibajos de cara a ejercer lo que debe ser una acción de gobierno como se necesita, más que nunca".



En este mismo sentido, ha insistido en que el colectivo empresarial es lo que solicitan "siempre" es seguridad jurídica y certidumbre, junto con que más allá de opciones políticas, que respetan a todas, como organización "más representativa del colectivo empresarial" aseguran que van a tener la lealtad que "siempre" han tenido con los distintos gobiernos que ha habido en esta comunidad autónoma, "fuesen de un tenor político o de otro".



NO LE GUSTARÍA "ESTIGMATIZAR NADA"



Asimismo e interpelado por el cambio de postura por parte del PP para que Vox sí entre en el gobierno y cómo augura estos años de legislatura entre ambas formaciones al hilo de dichos cambios y la relación entre ellos, Peinado ha apuntado que no es un "gurú" ni tiene una bola de cristal y que a los empresarios les gusta, además, estar "muy apegados al terreno".



En su opinión, hay que valorar "de momento" que se hayan puesto de acuerdo, "ya es de valorar, dos partidos que tienen representación legítima en la Asamblea de Extremadura" y, "más allá" de conocer lo que va a ser su programa de cara al futuro del gobierno, van a tener "de momento" toda la lealtad y colaboración de la Creex, desde la que piensan que van a tener la capacidad y altura de miras "suficiente" y "justicia" con quienes viven en la comunidad "para hacer la mejor gestión de gobierno que puedan".



"Con carácter previo, ni me gustaría estigmatizar nada, ni demonizar a ninguna de las opciones políticas que ahora mismo pueden participar en ese gobierno. Otra cosa, como decía, permitídme que nos reservemos desde la Creex que cuando conozcamos también el acuerdo podamos valorarlo un poco por lo menos en esas grandes líneas", ha abundado, a la par que ha destacado que "la lealtad va a ser total".



También el nivel de exigencia a la hora de velar por que se cumplan los objetivos y no se perjudique al colectivo empresarial va a ser "total", y como lo han hecho "siempre de aquí para atrás".



"En ese sentido verlo con normalidad", ha concluido, y este viernes "en cierto modo con satisfacción, porque por lo menos ya veamos luz al final de este túnel", en el que "parecía" que se habían "metido todos" desde que se constituyó la Asamblea de Extremadura, al hilo de lo cual ha expuesto que "parecía que ninguno de los posibles candidatos iba a tener las mayorías suficientes para gobernar".



El secretario general de la Creex ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, en una rueda de prensa en la que ha invitado a las empresas a marcar la X de Fines Sociales acompañado de la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector, Carmen Pereira, y representantes de la misma.