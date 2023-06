Cientos de personas recorren Mérida exigiendo que derechos colectivo LGTBI "no se tocan"

Ep

Cientos de personas han recorrido algunas de las calles del centro de Mérida en la manifestación del Orgullo LGTBI de Extremadura con el objetivo de reivindicar que los derechos del colectivo "no se tocan".



La cabecera de la manifestación ha partido a las 20,30 horas, desde el Parque López de Ayala, con una gran pancarta en la que se podía leer el lema de este año, que es, precisamente, 'Nuestros derechos no se tocan', para terminar en la Plaza de España, donde se ha leído un manifiesto.



Entre los asistentes, con una gran presencia de jóvenes, se encontraba el presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, junto a representantes de Podemos y PSOE y miembros de los sindicatos CCOO y UGT.



En declaraciones previas al inicio del recorrido, la presidenta de Fundación Triángulo Extremadura, Silvia Tostado, ha explicado que el lema de este año 'Nuestros derechos no se tocan' es "muy explícito y muy claro".



Así, ha apuntado que el colectivo vive "tiempos complejos", no solamente en Extremadura, ha dicho, sino también a nivel nacional, viendo a un partido, como Vox, que ha tenido la "indecencia" de colgar un mural tirando los símbolos del colectivo LGTBI "a la basura".



Frente a eso, ha abogado por "ocupar" las calles y los espacios públicos para decirle a los ciudadanos que se posicionen, ya que "no valen medias tintas".



"Los derechos que hemos conseguido nos han costado mucho y vamos a defenderlos cueste lo que cueste. La inmensa mayoría de la ciudadanía está con nosotros y con nosotras. Esta sociedad ha avanzado muchísimo y no vamos a permitir que volvamos a las cavernas", ha recalcado.



Por su parte, la activista de la asociación Extremadura Entiende, Sisi Cáceres, ha incidido en que cuando se cuelga una lona en la que echan a la papelera los derechos del colectivo, algo que ha calificado como un "discurso de odio", deviene en agresiones hacia las personas LGTBI.



También se ha referido a la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el PP contra la Ley Trans.



"Para que las personas trans vuelvan a ser enfermas, para que las mujeres no podamos filiar a nuestros hijos a nombre de las dos sin estar casadas, para retroceder una serie de derechos que, como bien ha dicho la compañera, no vamos a tolerar de ninguna de las maneras", ha incidido.



PRESENCIA DEL PSOE Y PODEMOS



Por su parte, la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, presente en la manifestación, ha asegurado que esta jornada es un "día símbolo de la reivindicación" y que sirve para luchar y para conmemorar los derechos, las libertades y la dignidad de las personas LGTBI.



Además, como ha recalcado, en esta jornada se sacan las banderas de la igualdad, la libertad y los derechos humanos, algo que se hace "con mucho orgullo" y consciente del momento actual.



"Tenemos que lanzar un mensaje claro, un mensaje alto y claro. No vamos a retroceder en derechos, no vamos a retroceder en libertades. Tenemos que pelear en cada espacio, en cada lugar que ocupemos. Ese es el compromiso del Partido Socialista", ha aseverado.



En este sentido, ha expuesto que el PSOE es un partido que "ha estado, que está y que siempre estará" peleando y luchando al lado de las personas LGTBI por sus derechos, por sus libertades y por su dignidad.



Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura en la Asamblea de Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que el 28 de julio es un día de "reivindicación" y de entender que se debe "seguir peleando por más derechos", por una "sociedad más inclusiva" y "sin miedo a amar a quien cada uno quiera amar y a ser quien cada uno quiera ser".



En este sentido, ha señalado que "duele especialmente" que un partido como Vox "criminalice al colectivo LGTBI" y quiera "tirarlo a la papelera" y le "duele aún más" que" en Extremadura "vayan a entrar de mano del Partido Popular en el gobierno" y lo vayan a hacer "creando discursos de odio, creando una convivencia mucho peor por simplemente unos sillones para que María Guardiola pueda ser presidenta".



De este modo, ha considerado que la líder del PP extremeño, María Guardiola, "debería reflexionar sobre las últimas palabras" que ha pronunciado en las que se ha desdicho de su afirmación de que no iba a gobernar con un partido que "tiraba la basura en los derechos LGTBI".



Y, ha recalcado que "quiero una Extremadura donde quepamos todos y todas, donde los derechos LGTBI avancen y vayan ganando mayor cuota de presencia en las calles y donde en nuestra sociedad se pueda ser quien uno desee ser, libremente".