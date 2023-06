Guardiola pide dejar en 'stand-by' durante unos días la investidura "fallida" de Vara

Ep.



La candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, que deje en "stand-by" durante unos "días" la candidatura del socialista Guillermo Fernández Vara a una investidura "fallida" para retomar la negociación con Vox para lograr su apoyo.



Unos días de espera, los de esta semana, ha señalado Guardiola a los medios de comunicación tras la reunión con Martín en la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para poder presentar un candidato a la investidura, porque, tal y como ha señalado, el "centro-derecha" es el "único bloque" que puede lograr los apoyos necesarios para investir un presidente.



Por ello, ha pedido a Martín que, de momento, no proponga la investidura de Vara, quien, a sabiendas de que no le dan los números, pretende "hacer un sainete utilizando a la institución" para hacer un nuevo "servicio" a Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales del 23J.



En su intervención, en la que ha negado presiones de su partido para llegar a un acuerdo con Vox sino que ha escuchado "opiniones", ha dicho que no ha cambiado de postura desde su comparecencia tras la sesión constitutiva de la Asamblea, en la que reiteró que la formación de Abascal no entraría en su gobierno, y se ha vuelto a remitir a la carta dirigida a los militantes este pasado domingo.



"Mi mano tendida, como siempre, los puentes siguen ahí. Yo quiero seguir hablando, dialogando, porque lo único que nos importa es Extremadura y los extremeños", ha dicho Guardiola, quien al ser preguntada si mantiene que Vox no estará en su hipotético gobierno, se ha limitado a contestar que ha sido "muy clara" al respecto.



