Guardiola dice que Abascal "todavía está a tiempo de pensar en lo mejor para Extremadura"

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que el líder de Vox, Santiago Abascal, "todavía está a tiempo de pensar en lo mejor para Extremadura".



Concretamente, tal y como ha señalado la líder de los 'populares' extremeños en un mensaje a través de redes sociales, este pasado martes con motivo de la constitución de la Asamblea de Extremadura, el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, se desplazó a Mérida para "dar instrucciones a los suyos para que no me dejaran gobernar".



Por todo ello, la dirigente del PP extremeño ha señalado que desde Vox "han frenado el cambio, y lo han hecho desde Madrid", tras lo que ha recordado que el PP cuenta con 28 diputados en Extremadura, frente a los 5 de Vox. Así pues, "todavía está a tiempo el señor Abascal de pensar en lo mejor para Extremadura".



INCIDENCIA EN EL TREN



En otro orden de asuntos y respecto a la última incidencia del tren extremeño provocado por el descarrilamiento de una máquina, Guardiola ha lamentado que "cuando no es por una cosa, es por otra", pero los extremeños siguen "pagando las consecuencias de tener un tren indigno".



A colación de esto último, ha considerado que "esto es lo que nos deja Vara", añadiendo que al dirigente socialista "no le veréis reclamar nada a Madrid ni a su jefe Pedro Sánchez, mientras continúe siendo presidente", ha sentenciado.