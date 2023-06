Vox llega a la constitución de la Asamblea sin acuerdo con el PP

Ep.

Los cinco diputados de Vox han llegado a la Asamblea de Extremadura para la sesión de la constitución sin llegar a un acuerdo con el PP para la gobernabilidad de la región, al que continúa mostrando su "mano tendida", pero la exige entrar en el gobierno de la Junta de Extremadura para darles su apoyo.



Así lo ha avanzado el portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, este martes en Mérida en declaraciones a los medios minutos antes de iniciarse el pleno de constitución de la Asamblea de Extremadura, junto con los cinco diputados de la formación en la región extremeña.



"Nosotros creemos que es posible construir esa alternativa, se trata de tener un acto de generosidad", ha reafirmado Buxadé, quien ha defendido que "con el PP necesitamos estar en los gobiernos para garantizar el cumplimiento de los pactos".



Por lo tanto, "exigimos, como respeto a nuestros votantes, formar parte del Gobierno para verificar y asegurar el cumplimiento de esos cambios en las políticas de Extremadura", ha reiterado Buxadé, quien ha recordado que el PP "lo ha entendido" en otras regiones como la Comunidad Valenciana o Baleares, por lo que "el PP en Extremadura tiene también que entenderlo, máxime cuando además no es la lista más votada".

ADMITE QUE SE HA PERDIDO TIEMPO

Buxadé ha recordado que "desde el mismo día de las elecciones, Vox puso de manifiesto su mano tendida al PP para alcanzar los acuerdos que permitan la construcción de una alternativa y un cambio de políticas radical en Extremadura", tras lo que ha admitido que "se ha perdido tiempo por el desprecio a los votantes de Vox, y a las inaceptables líneas rojas", ha dicho.

Sin embargo, el portavoz político de Vox ha reiterado que su formación mantiene la "mano tendida" al PP en el mismo día de la constitución de la Asamblea de Extremadura, debido al "momento decisivo" en la región, que está "ante una oportunidad para cambiar las políticas" en la región, lo que supone "una responsabilidad de los diputados".

Una responsabilidad que "pasa en primer lugar por el respeto" a los 50.000 extremeños que votaron a Vox en las elecciones del pasado 28 de mayo, "sabiendo que nosotros no íbamos a utilizar sus votos como moneda de cambio para colocarse en sillones", ha reafirmado Buxadé.

"Para nada hay en nosotros la voluntad o el apego a unos sillones en lso que jamás hemos estado, y por lo tanto no podemos tener apego allí donde nunca hemos estado", ha asegurado el portavoz político de Vox, quien ha mostrado su "firme voluntad de cambiar las políticas y las alternativas".

Con todo ello, Buxadé ha apuntado que la "experiencia" de Vox dice "que con el PP necesitamos estar en los gobiernos para garantizar el cumplimiento de nuestros pactos", tras lo que señalado que en estos momentos no hay acuerdo con el PP, por lo que Vox en ese caso votará en este pleno de la constitución de la Asamblea a su candidato a la Presidencia de la Cámara regional, Ángel Pelayo Gordillo.

"Confíamos en que el PP tenga un momento de iluminación, de sentido común, de moderación, de equilibrio y de respeto a los votantes tanto suyos como de Vox, que no entenderían que por los intereses partidistas, ya sea de Extremadura o desde Génova, no se camine en la construcción de una alternativa", ha concluido Buxadé, quien ha reiterado que Vox continúa "con la mano tendida", ya que "el Gobierno de Extremadura no se ha constituido aún", ha concluido.