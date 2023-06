Guardiola: "No ha avanzado absolutamente nada la negociación" con Vox en Extremadura

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha apuntado este viernes que "no ha avanzado absolutamente nada" la negociación que mantienen con Vox para la formación de gobierno en la región durante esta semana, cuando solo han mantenido "una única reunión presencial".



Una reunión de cuyo contenido Guardiola ha abogado por "mantener en la privacidad", con el objetivo de "conseguir llegar a un acuerdo cuanto antes", tras lo que ha reafirmado su intención de alcanzar con Vox un "acuerdo programático" para poder "dar cumplimiento cuanto antes a las 861 medidas" de su programa electoral".



Ante esta situación, María Guardiola se ha mostrado "a la espera de que nos podamos sentar con la formación Vox para poder llegar a un acuerdo", tras lo que ha señalado que no han "hablado con Vox de puestos" sino que en la reunión que mantuvieron "la prioridad era un acuerdo programático".



Así se ha pronunciado la dirigente del PP extremeño a preguntas de los periodistas este viernes en Badajoz, quien respecto a los acuerdos entre PP y Vox en otras regiones, ha considerado que "cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades", y en el caso de Extremadura va "a hacer lo que crea que es mejor para los extremeños".



"Lo que sí les puedo asegurar es que las decisiones no se van a tomar desde una perspectiva nacional, porque Extremadura no va a ser moneda de cambio de absolutamente nada", ha advertido.



(Habrá ampliación)