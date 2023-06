Vergeles no hace un "buen pronóstico" de un posible gobierno extremeño entre PP y Vox

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales en funciones, José María Vergeles, ha reconocido que no hace un "buen pronóstico" de un posible gobierno extremeño formado por el Partido Popular y Vox tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, pero ha remarcado que "para eso" estarán los grupos parlamentarios de la oposición.

Así lo ha señalado este jueves en Badajoz a preguntas de los periodistas sobre un Ejecutivo regional formado por PP y Vox y momentos antes de asistir al acto de investidura como Doctor Honoris Causa del profesor Diego Miguel Gracia Guillén, dedicado al mundo de la medicina y especialmente al área de la bioética.

En este sentido e interpelado por una cuestión vinculada a la ética y con alcance político como su valoración por cómo quedarán, en el caso de que cambie el Gobierno, cuestiones como el aborto o la objeción de conciencia que ejercen muchos profesionales en el SES, Vergeles ha expuesto que el aborto, la objeción de conciencia, la expresión anticipada de voluntades, la eutanasia, la incorporación de nuevos medicamentos o la bajada de impuestos "si no tiene un problema de coste-oportunidad" son cuestiones que "van a afectar a la ética de la política en la próxima legislatura".

VARA Y EL PSOE

Preguntado también por si se ve como posible sucesor del presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, si finalmente abandona la política, José María Vergeles ha remarcado que no tiene nada que decir a eso, al ser "lo suficientemente lejos a la velocidad que va la vida" como para que ni siquiera se "lo plantee".

Y es que, como ha abundado, su "escenario en este momento" es que se constituya un "excelente" grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura, y que representen en el mismo a todos los ciudadanos de la comunidad autónoma, puesto que van a tener "muchos dilemas éticos por delante", en el sentido del respeto a los derechos conseguidos por las mujeres o en cuanto a los derechos conseguidos para la erradicación de la violencia de género.

Dilemas éticos también en relación con la inclusión de la diversidad en la sociedad, tanto de personas con discapacidad, como de personas con un sentimiento de género distinto al sexo que tienen, así como con respecto a la eutanasia o la interrupción voluntaria del embarazo, según el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales en funciones.

"Que no dude nadie que en lo que trabaja en este momento el Partido Socialista en Extremadura es en tener un grupo parlamentario solvente, independientemente de quien forme parte al final de la dirección de grupo", ha matizado, para aludir a que será "solvente" para representar los intereses de todos los ciudadanos, "por supuesto" de que les han votado, pero también de los que no habiéndolo hecho "se merecen" que los derechos alcanzados "no se sientan vulnerados".

"Y esto son razones éticas también, es la ética de las deliberaciones que es lo que debe presidir ese debate", ha resaltado Vergeles, que no ha querido valorar el que Vara pueda continuar su actividad política en el Senado, porque no se va a "meter" en algo que "tiene que ser una decisión personal".

En su opinión, el presidente de la Junta de Extremadura, actualmente en funciones, y secretario general de su partido, Guillermo Fernández Vara, "tiene suficiente valía" como para estar "al frente" de un partido como el socialista en Extremadura, "pero sin duda ninguna es una voz muy autorizada dentro de la federal del partido", por lo que le "parece" que su experiencia, igual que se ha hecho con otros compañeros que han tenido una experiencia "tan dilatada como la suya y una vocación de servicio y de una honestidad tan grande como la que tiene él", así como su visión de los temas, "no debe perderse".

"Sea donde sea no debe perderse", ha continuado, junto con que es lo que valora, a la par que ha mostrado su "profundo respeto" a decisiones que tienen que ser "absolutamente personales".