David Bisbal señala que no conoce Teatro Romano de Mérida, pero está deseando actuar allí

La Espacio SOLO de Madrid ha acogido la presentación del Tour 2023 del cantante almeriense, David Bisbal que, con "Me siento vivo" recorrerá toda la geografía española, con más de

Concretamente, el 23 de septiembre, en el seno del Stone&Music Festival, Bisbal pisará la arena del Teatro Romano de Mérida, por primera vez en su carrera y, ya están todas entradas vendidas, colgado cartel "Sold out".

A preguntas de Regiondigital.com, sobre esta cita, el cantante ha reconocido que le "emociona" poder conocer el monumento, reconociendo que todavía no ha tenido la oportunidad de ir y, que será una gran experiencia poder estar y actuar ante piedras milenarias.

"Estoy deseando ir al Teatro Romano de Mérida, conocerlo y actuar", así lo ha subrayado el cantante, añadiendo que Mérida será uno de los enclaves nuevos de esta gira, al igual que la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o, La Maestranza de Sevilla, donde pudo grabar el videoclip Bulería pero, nunca ha actuado.

Además, en la presentación, David Bisbal ha resaltado la importancia de esta gira pues, aunque es año de presentar disco y, se supone, que los artistas cuando dan a conocer un nuevo trabajo no hace conciertos, él si ha querido actuar por España y Latinoamérica, para dar a conocer nuevos temas que, serán presentados ante el público en directo casi a la misma vez que en redes y medios.

Junto con ello, ha añadido que esta gira representa una nueva etapa, tras el cierre de su proyecto musical en torno a su 20 Aniversario de carrera, que ha incluido 20 conciertos en el Teatro Albeniz de Madrid, así como, un importante montaje en Almería, del que, en breve, sacará DVD y documental.

Sobre la gira "Me siento vivo", ha resaltado también que incluirá un gran montaje multimedia, que tendrá registro principalmente pop y, que incluirá sus grandes temas, con sonidos originales y, añadirá nuevos géneros, como el caso de la bachata, tal y como centra su ultimo single "Ay, Ay, Ay".

Según David Bisbal, "me encanta colaborar con todo aquello que sea nuevo....", "me gusta cuando la lógica me dice va a ser difícil para mi, porque se que puedo aprender mucho".