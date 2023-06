Pplataforma a favor de la fusión pide "altas miras" a PSOE y PP en Don Benito y Villanueva

La Plataforma ciudadana y empresarial Don Benito Avanza ha reclamado a PSOE y PP en la localidad y en Villanueva de la Serena que ejerzan en estos días que restan hasta la constitución de los ayuntamientos una política de "altas miras" y "con sentido de estado" para poder continuar con el proceso de unión entre ambas ciudades.

En un comunicado, la plataforma señala que en los "momentos difíciles" es más necesaria la "acción política sustentada en una política sólida con sentido de estado", alejado de las "rencillas personales y en limitarse a mostrar lo malo que es el adversario".

Según el colectivo, los resultados del 28M en Don Benito han arrojado un escenario "muy incierto", que "puede poner en peligro" la fusión impulsada por una corporación saliente formada por tres partidos políticos a los que se les "supone altura de miras", en referencia a PSOE, PP y Ciudadanos.

La plataforma, que reconoce que ha habido "algunos errores de bulto" en dicho proceso, matiza que no es el momento de "recrearse" en ellos, pero sí "fijarlos para no volverlos a cometer". En este punto, sostiene que la transparencia del proceso debe ser la "principal arma para luchar contra los que no están de acuerdo".

Por ello, considera "más necesario que nunca cambiar los roles del proceso", poniendo al "mismo nivel" a los dos partidos políticos que ostentan la representación en las corporaciones municipales de Don Benito y Villanueva de la Serena.

Para la plataforma, "el proyecto de fusión debe ser liderado por todos los representantes políticos que tienen ambos partidos en las dos corporaciones, donde nadie tenga una presencia excesiva y todos jueguen un papel trascendente".

Don Benito Avanza ve una sola forma de alcanzar el consenso en pro de la fusión, con "una política de altas miras, una política con sentido de estado, una política gobernada por el bien común por encima de partidismos y personalismos".

Esta es la tarea de los dos partidos que deben estar "dispuestos a muchas renuncias, eliminando cualquier línea roja" que permita un acuerdo entre PSOE y PP, para llegar a un acuerdo, puesto que la decisión que se tome el próximo sábado, cuando se constituyan los plenos municipales, será "muy trascendente" para el devenir del proceso.

Junto con ello, resalta que una decisión que "no solo afectará a esta legislatura que está a punto de iniciarse, sino que tendrá una trascendencia importante para el futuro de Don Benito y Villanueva de la Serena".

Y, ha advertido de que "no valen excusas de malos perdedores, no sirve con decir que se quiere la fusión, es ahora o nunca el momento de un proyecto imprescindible para el futuro de las dos poblaciones".