Guardiola espera que "muy pronto" pueda anunciar un acuerdo con Vox

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha mostrado su confianza en que "muy pronto" pueda anunciar un acuerdo con Vox para alcanzar el gobierno en Extremadura, aunque no ha desvelado si esta formación entrará en el Ejecutivo regional o no.



A preguntas de los periodistas este lunes en Badajoz sobre el inicio de las negociaciones con Vox para formar gobierno, María Guardiola ha abogado por mantener el contenido de estas conversaciones "en la privacidad por la importancia que tienen", tras lo que ha reafirmado que "siempre encima de la mesa estará el interés de los extremeños".



"Intentaremos cuanto antes ponernos de acuerdo, porque no tengo prisa, pero sí tengo ganas de poner en marcha medidas que necesita esta tierra para salir de la inercia y de la inacción", ha aseverado Guardiola, quien ante las preguntas de los periodistas ha insistido en "mantener en la privacidad de las conversaciones".



En ese sentido, Guardiola se ha mostrado "convencida de que nos vamos a poner de acuerdo para acabar con políticas socialistas" que han llevado a Extremadura "a ocupar los últimos puestos de cualquier ranking", tras lo que no ha querido entrar en el contenido de las conversaciones: "El acuerdo os lo comentaré cuando esté cerrado", ha reiterado Guardiola, quien sí ha confirmado que las negociaciones con Vox continuarán esta semana.



(Habrá ampliación)