Guardiola: Feijóo le ha dado "manos libres" y "convencida" de que se entenderá con Vox

La presidenta del PP de Extremadura y candidata a presidir la Junta, María Guardiola, ha destacado que el presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, le ha dado "manos libres" en cuanto a las negociaciones tras los comicios del pasado domingo 28 de mayo y, se ha mostrado "convencida" de que, en dichas conversaciones, se va a "acabar entendiendo" con Vox.

Afirma que tiene la palabra de Núñez Feijóo "de que tengo manos libres para hacer lo mejor para mi tierra, y es lo que voy a hacer y es lo que estoy haciendo desde que asumí la presidencia del Partido Popular en Extremadura", recordando que sus "jefes son los extremeños".

Así, Guardiola, en una entrevista en Cuatro recogida por Europa Press, ha destacado que, desde que fue elegida presidenta de los 'populares' extremeños, lo que ha hecho ha sido "trabajar de manera incesante" y estar "cerca de los extremeños" recogiendo sus "anhelos y demandas" para plasmarlos en el programa electoral.

Además, ha reiterado que "estoy convencida de que me voy a acabar entendiendo con el candidato de Vox cuando tenga a bien llamarme, sentarse conmigo para hablar de Extremadura en Extremadura. Me encantaría que todo el mundo pudiera decir lo mismo que yo. Alberto Núñez Feijóo me ha dado manos libres para trabajar por mi tierra. Yo quisiera saber si el candidato de Vox las tiene o está manejado por el señor feudal, por Madrid, que le dicen lo que tenemos que hacer en esta tierra".

Sobre el presidente de la Junta en funciones y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, la líder del PP regional cree que "está manejado" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según Guardiola, "Vara el domingo me llama para felicitarme y para ponerse a disposición y hemos visto cómo en menos de 48 horas Sánchez le levanta de la cama y le dice: ponte delante de un atril, Guillermo, que esto lo tienes que alargar como sea. Y él obediente, como ha hecho siempre, pues lo que hace es decir que va a ir a una investidura que sabe que fallida porque no suma, así de sencillo".

En las elecciones autonómicas del 28M, PP y PSOE empataron a escaños el 28M, con 28 diputados cada uno, si bien fueron los socialistas los que contabilizaron mayor número de papeletas en las urnas. Vox, con cinco diputados, es la clave para alcanzar la mayoría absoluta en el parlamento extremeño, que se sitúa en 33, mientras que Unidas por Extremadura, obtuvo cuatro parlamentarios.

INSISTE EN GOBERNAR EN SOLITARIO

Aunque, la candidata del PP ha vuelto a insistir en su idea de "gobernar en solitario" pues, ese es su "compromiso" con sus votantes, se ha mostrado dispuesta "a hablar y a dialogar con todos, también con Vox".

En esta línea, está segura de que Vox y sus votantes en la región "apoyan y comparten al 90 por ciento" el programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones en Extremadura, ya que contempla bajadas de impuestos, ayudas a autónomos o el apoyo "tan necesario" al campo, a la caza o a los toros, ha dicho.

Respecto a si mantiene las líneas rojas que ha dicho que tendría con Vox, Guardiola ha asegurado que sus líneas "no son rojas" sino "verdes, blancas y negras" como los colores de la bandera de Extremadura.

Ha insistido en que, "para mí, Extremadura está por encima de cualquier cosa y eso es lo que yo he puesto encima de la mesa. Yo estoy dispuesta a sentarme a hablar con el señor Pelayo, que es el candidato de Vox en Extremadura, a hablar de Extremadura, a hablar de proyectos, a hablar de programa, programa y programa".

Pero, hha matizado que lo que no comparte es que "venga nadie de Madrid" a decir lo que tienen que hacer los extremeños en su tierra, momento en el que se ha referido a los 28 diputados obtenidos por el PP de Extremadura, un resultado que es "histórico" en el partido.

LA GENTE "HA PEDIDO CAMBIO"

De igual modo, María Guardiola ha insistido en que los votantes extremeños han "pedido cambio" y es lo que, "lógicamente", se tiene que ofrecer, y aludiendo a que comparte apellido con el entrador de fútbol Pep Guardiola, ha remarcado que no va a ser "nada guardiolista".

Así, ha matizado que "es verdad que Vara ha tenido más posesión, pero nosotros hemos metido más goles y el señor de Vox, el candidato de Vox, el señor Pelayo, tiene que decidir a qué portería chutar".

Y, ha asegurado que, ésto va de si sigue gobernando Guillermo Fernández Vara, con "políticas caducas" que tienen a Extremadura "en la cola de todos los ránquines" o se apuesta por un "gobierno de progreso, de futuro, de esperanza, de ilusión", que es lo que han dicho los extremeños en las urnas, ha asegurado.

ENCUENTRO CON VARA Y LLAMADA AL CANDIDATO DE VOX

Respecto a si ha empezado las conversaciones con el resto de grupos políticos, María Guardiola ha indicado que se ha "sentado" ya con Guillermo Fernández Vara y ha llamado al candidato de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, quien ha quedado en devolverle la llamada.

De esta forma, ha matizado que "aún no sé nada del candidato de Vox, no sé si está esperando instrucciones, no lo sé, o si está organizando su agenda. Yo me he puesto ya a disposición para hablar de Extremadura y de los extremeños. De verdad que a mí es lo único que me importa y me obsesiona, trabajar por Extremadura, porque mi tierra necesita aplicar políticas urgentes que la saquen del ostracismo y del vagón de cola".