Baselga asegura que "algunos se van a llevar una sorpresa" con Cs

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Baselga, ha asegurado que "algunos se van a llevar una sorpresa" con su partido en las elecciones de este domingo, además de instar a sus miembros a trabajar desde el mismo lunes para los próximos cuatro años que "quedan por delante".



"Creedme que este no es el último día de la campaña electoral. El lunes vamos a seguir trabajando para los próximos cuatro años que nos quedan por delante. Porque Ciudadanos, a pesar de mucha gente, no va a desaparecer", ha recalcado.



Fernando Baselga ha realizado estas declaraciones durante su intervención en Mérida en el acto de cierre de campaña en el que también han participado el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal; la diputada en el Congreso Sara Giménez y el candidato de Cs a la Alcaldía de Mérida, Andrés Humánez.



Asimismo, ha insistido en que, como decía un famoso general, las "derrotas nos vuelven más fuertes y las victorias nos vuelven mejores", algo que le pasará a Cs, ha dicho, que seguirá "fuerte" y luchando por los extremeños, que "no se merecen" el gobierno actual, al que ha definido como "35 años de régimen político" y cuyos miembros se han convertido en "señoritos" y "caciques".



"Andrés va a tener muy buena representación en Mérida, con un alcalde además, que ese sí que es un cacique", ha señalado Baselga en relación a unos audios difundidos hace unos meses del primer edil socialista, Antonio Rodríguez Osuna.



LOS EXTREMOS "SON TREMENDOS"



Balselga también ha criticado que los extremos "son tremendos" y se ha preguntado si los partidos situados en los extremos "merecen ser la llave de esta tierra".



"La gente que insulta, que no tiene conciencia de sociedad, que vienen a lo que vienen. Pero tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, no podemos volver a los años 40. Extremadura ha superado ya esa situación. Hay partidos democráticos de verdad. El Partido Popular, el Partido Socialista y sobre todo Ciudadanos. Que vamos a evitar que se sigan metiendo el dedo en el ojo uno a otro y que hagan políticas partidistas", ha dicho.



ES EL MOMENTO DE "LEVANTAR" EXTREMADURA



También ha recalcado Baselga que "por culpa" del PSOE no se ha sido capaz de "levantar" Extremadura y "ahora es el momento de levantarla". "No podemos seguir esperando, no podemos seguir siendo el vagón de cola de España teniendo la menor renta per cápita, la mayor presión fiscal, el mayor índice de pobreza", ha dicho.



"¿Qué necesitamos aquí para despertarnos?. Como le digo yo a los extremeños. Despertaros de una vez, que esta tierra tiene mucho que decir, que tenemos que conquistar nuestra tierra que todavía no hemos sido capaces de conquistar", ha dicho, a lo que ha añadido que Cs es el partido que "va a servir para hacer eso".



VALDECAÑAS



Durante el acto, tanto Baselga como Edmundo Bal se han referido a Valdecañas. Así, el candidato a la Junta ha considerado que es una "vergüenza" la situación por la que atraviesa este complejo turístico, que, en su opinión, representa la "sintonía entre el medioambiente y la generación de riqueza".



"Eso es lo que hay que hacer en Extremadura. Tenemos que complementar este entorno maravilloso con una economía productiva que genere empleo, donde los jóvenes se puedan quedar en esta tierra a trabajar y no se tengan que seguir marchando", ha indicado.



También ha insistido Baselga en que este pasado jueves dijo que si se tiene que encadenar en la puerta de Valdecañas para evitar su derribo será "el primero", tras lo que se ha mostrado seguro de que "van a ir detrás un millón de extremeños". "Valdecañas no lo van a tirar a pesar de la incapacidad del Partido Socialista, que no sabe ni hacer leyes" ha asegurado.



En su opinión, ese va a ser el primer paso de la "nueva Extremadura", de la "Extremadura reivindicativa" y la que va a poner a los extremeños el "orgullo de ser extremeños". "Los extremeños vamos a decir que estamos aquí, que vamos a crecer, que vamos a ser los primeros en todo y que vamos a tener más hijos que nadie. Porque aquí hay 21.000 familias numerosas y hasta yo, si hace falta, tengo otro -- hijo--", ha insistido.



"Hoy es el inicio de una nueva etapa de Ciudadanos. Como digo todos los días: ¡vamos, vamos y vamos!", ha asegurado



También el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, se ha referido a que hay una posibilidad de no ejecutar la sentencia sobre Valdecañas.



Cs "TIENE LOS MEJOR DE LOS DOS MUNDOS"



Por su parte, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, que se ha mostrado emocionado durante varios momentos de su intervención ha destacado que Ciudadanos es un partido que "tiene lo mejor de los dos mundos", una formación que empuja a los empresarios a crear riqueza y que, al mismo tiempo que, con la recaudación tributaria, quiere aplicar cada euro "a satisfacer el estado del bienestar".



Así, ha manifestado que frente a la labor de Cs, en los dos partidos del bipartidismo se ve "electoralismo", la política como un "oficio en lugar de como una vocación de servicio", "propaganda vacía" y "populismo", algo que es "tan asqueroso".



De igual forma, ha condenado los casos de supuesta compra de votos entre los colectivos "más vulnerables" y entre gente que "le importa poco la política, que está pensando en el próximo pico de heroína o que está pensando en conseguir llegar a fin de mes con su familia, con una renta absolutamente ridícula".



"Pero, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Pedro Sánchez ha hecho una cosa parecida, tratando de engañar a los jóvenes diciéndoles que les va a pagar el Interrail, que van a tener 183.000 viviendas, de dónde las va a sacar, a los mayores diciéndoles que van a poder ir al cine por dos euros los martes. ¡Qué absurdo, qué ridículo, se cree que los votantes son tontos!", ha dicho.



También, y sobre el PP, Bal ha criticado que digan que van a derogar el sanchismo. "Me da pena decir esto, de verdad, me da pena. Porque son dos partidos que han construido España. Son partidos que nos han metido en la Unión Europea. Son partidos que han desarrollado nuestro país hasta este escenario en el que nos movemos ahora de derechos fundamentales, en el seno de una democracia avanzada, pero que han corrompido por la turnicidad en el poder", ha aseverado.