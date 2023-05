Guardiola "convencida" de que este 28M recibirá el respaldo mayoritario de los extremeños

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura y candidata popular a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, se ha mostrado este viernes "convencida" de que este domingo recibirá el respaldo mayoritario de los extremeños, según ha percibido durante una campaña electoral que valora de forma "muy positiva".

Así lo ha manifestado en Plasencia, que "va a ser el símbolo de la gran victoria del Partido Popular en Extremadura", ha indicado.



Y es que, según ha manifestado a preguntas de la prensa, la campaña le deja una "sensación grande de satisfacción, llena de riqueza, de experiencia, vivida al lado de los ciudadanos", y ha destacado que se queda "con la palabra escucha", dado que es "una necesidad imperiosa de esta tierra que estoy segura que nos van a devolver en las urnas con ilusión, con satisfacción, y que devolveremos con un gobierno que merece esta tierra", ha explicado.



En la capital del Jerte ha estado acompañada por el candidato popular a la reelección a la Alcaldía, Fernando Pizarro, del que ha recalcado que va a obtener, "sin duda, la cuarta mayoría absoluta" para que la ciudad siga avanzando, "con un plus, la ayuda de la Junta", porque "de la mano vamos a conseguir que se salde la deuda que se tiene con Plasencia y la zona norte de la región".



A este respecto, Guardiola ha recordado que el próximo 6 de junio hay una reunión en el Parlamento Europeo en la que se va a decidir el trazado del tren Ruta de la Plata, si es el tramo Bilbao-Santander o Plasencia-Astorga.



"Ya hemos escuchado al señor Sánchez decir que defendería la conexión ferroviaria Bilbao-Santander pero no le hemos escuchado decir nada sobre la conexión Plasencia-Astorga", ha recalcado. Por ello, espera que "no vuelvan a castigar a esta tierra", y ha subrayado que tanto Pizarro como ella van a "trabajar intensamente", ya que "con el Gobierno del PP este trazado va a ser una realidad".