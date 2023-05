Sánchez: Gobierno hará "realidad esa demanda justa y legítima" de Extremadura con el tren

Ep

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado que el Gobierno socialista va "a hacer realidad esta demanda justa y legítima" de Extremadura respecto a su conexión ferroviaria.



"Que no te quepa duda, Guillermo", se ha dirigido Pedro Sánchez este martes un acto de campaña al presidente de la Junta de Extremadura y candidato a la reelección, Guillermo Fernández Vara, para asegurarle que "los próximos años vamos a hacer realidad esa demanda justa y legítima de una tierra que ha sido postergada durante muchos años ante la desidia de gobiernos de la derecha", como es la conexión ferroviaria.



Pedro Sánchez se ha pronunciado de esta forma en la tarde de este martes en Badajoz, donde ha participado en el acto central de campaña del PSOE extremeño junto al candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el candidato a la Alcaldía de la capital pacense, Ricardo Cabezas.



En su intervención, Pedro Sánchez se ha referido al incendio de la semana pasada en las comarcas cacereñas de Las Hurdes y Sierra de Gata, respecto del que ha explicado que "viendo a la gente de la UME trabajar ahí en la Sierra de Gata" recordó cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del gobierno, la puso en marcha, y el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, "dijo que era un capricho faraónico", ha señalado el presidente del Gobierno.



"Y hoy la UME es motivo de orgullo de toda la sociedad española", ha señalado Pedro Sánchez, quien ha arrancado los aplausos del público asistente a este acto electoral, en el que ha resaltado que "el futuro siempre da la razón al progreso", ha resaltado.



"VOTO DEL CAMBIO" EN BADAJOZ



Por otra parte, Pedro Sánchez ha pedido el voto para los candidatos socialistas a las alcaldías de las localidades de Cáceres y de Badajoz y de todo el país, ya que un voto al PSOE "es un voto para la dignidad de la gente y de su tierra".



Frente a ello, Sánchez ha advertido que en esta campaña electoral, la derecha, "aparte del insulto, de las descalificaciones y de la política del rencor, lo que ofrece es la amenaza de derogación, de volver atrás, de retroceder, de volver a un pasado al que no queremos volver", ha señalado.



Por eso, el dirigente socialista ha resaltado que "entre el progreso y el retroceso hay una cosa que la diferencia, y es el voto", tras lo que se ha dirigido al candidato socialista a la Alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, para recordarle que ya ganó las elecciones municipales en 2019, pero no gobiernó.



"No basta con ganar, hay que ganar y gobernar", ha aseverado Pedro Sánchez, quien ha pedido que "todo el voto del cambio sea al PSOE y a Ricardo (Cabezas) para que sea el 28 de mayo el alcalde de Badajoz", ha aseverado Pedro Sánchez.