Feijóo: Su ministro Fomento viajará a Extremadura cada 3 meses a dar la cara por el tren

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido con Extremadura a que, cuando sea presidente del Gobierno, el ministro de Fomento viaje a la comunidad autónoma cada tres meses "a dar la cara" por las obras del tren.



Un compromiso que ha adquirido el líder nacional del PP durante un acto público de su partido en Cáceres para arropar a la candidata a la presidencia de la Junta, María Guardiola, y al candidato a la Alcaldía, Rafa Mateos.



Núñez Feijóo ha rememorado sus años al frente de la Xunta de Galicia, comunidad a la que también "se le faltó al respeto con el tren", con "muchos años de incumplimientos", de "retrasos injustificados" y de "mentiras", por lo que sabe lo que sienten los extremeños al respecto.



Entonces tuvo que "exigirle" al Gobierno de su propio partido que el ministro de Fomento fuera a Galicia "cada tres meses a dar cuenta de la falta de recursos", y a esto mismo es a lo que se ha comprometido, en caso de alcanzar La Moncloa, con los extremeños.



"Hoy me comprometo a hacer lo mismo que exigí cuando era presidente de Galicia. Cuando sea presidente, el ministro de Fomento vendrá a Extremadura cada tres meses a dar cuenta, a dar la cara, a concretar las fechas y a ver la ejecución de las obras", ha remachado.



Feijóo ha iniciado su intervención con palabras de cariño y afecto a los damnificados por los incendios de Las Hurdes y Sierra de Gata, en el norte de Cáceres, así como ha agradecido la labor a todos los efectivos que han luchado contra las llamas, al tiempo que ha destacado la colaboración de los medios procedentes de otras comunidades sin importar el color político de su gobierno.



"Esa es la España que nos representa, la España que apoya en los momentos difíciles, la España que a los problemas le busca soluciones entre todos y la España en la que importa más lo que nos une que lo que nos separa", ha señalado.



Tras su visita a Badajoz justo antes del inicio de la campaña, en esta última semana se ha desplazado a Cáceres, porque no ha querido elegir entre ambas capitales provinciales porque, se ha mostrado convencido, van a ganar las elecciones en ambas.



Feijóo ha reconocido que está "orgulloso" del trabajo que se está haciendo en Extremadura, y "muy contento" del ambiente que está encontrando en los mítines. "Este ambiente es excepcional y cuando hay un mitin al final de la campaña excepcional es que el resultado va a ser excepcional", le ha dicho al candidato a la Alcaldía, Rafa Mateos.



EXTREMADURA, CANSADA DEL 'SANCHISMO'



El líder del PP ha visitado este martes Plasencia y posteriormente Almendralejo, antes de desplazarse a Cáceres. Un recorrido por una Extremadura que está "cansada" de que "el Sanchismo trate a esta comunidad autónoma en segunda división", y de que "nadie levante la mano ni la voz ante tanta falta de respeto".



Feijóo ha lamentado que Extremadura tenga "un gobierno socialista en la Junta de Extremadura, que es uno de los gobiernos más sumisos de toda España", motivo por el que ha mostrado su apoyo a María Guardiola, no porque sea de su partido, ha dicho, sino porque "no se va a callar ante nadie" ni va a admitir "faltas de respeto a Extremadura de nadie".



En este punto, ha pedido el voto a los extremeños "decepcionados del sanchismo", a aquellos que no votaron PP pero ahora sí lo harán, porque "quieren una política mejor". "Pido el voto a todos los que quieran que las cosas vayan bien" y para ello, ha dicho, no hay "atajos", ha señalado apelando al voto útil.



"Para que gane el PP hay que votar al PP y para que gane y gobierne el Partido Popular lo mejor es una mayoría amplia, sólida y contundente". "No hay otra", ha dicho.



"Para pasar página del sanchismo en Extremadura hay que votar a María Guardiola. Para que nadie más falle y le falte al respeto a Extremadura hay que votar a María Guardiola. Y para tener un cambio de verdad hay que hacer a una mujer presidenta de la Junta de Extremadura. Ese es el mayor cambio en 40 años que se ha dado en Extremadura", ha espetado.



Sobre Rafa Mateos, candidato a la Alcaldía de Cáceres, ha señalado que ha podido comprobar por sus calles que la gente le "aprecia" y le "quiere".

En este punto, ha compartido con los presentes una anécdota de una visita anterior a la ciudad, donde le invitaron a una comida en la que también estuvo Guardiola, y se manchó la camisa.



Mateos fue a su casa y le dio una de sus camisas para que Feijóo pudiera continuar la jornada porque no tenía otra. "¿Qué más puedo pedir al alcalde de Cáceres que me auxilie con una camisa fantástica?", ha señalado Feijóo, quien además ha reconocido que Mateos nunca se la reclamó, pero que él se la devolvió.



El líder del PP no ha perdido la oportunidad de referirse al lapsus que tuvo en el último mitin en el que estuvo en Badajoz, donde confundió Extremadura con Andalucía. Incluso ha bromeado en varias ocasiones con este asunto, y ha advertido a aquellos que se dedican a buscar errores de este tipo en sus intervenciones.



Y, ha advertido que "les mando un abrazo, les digo que voy a seguir hablando, que voy a recorrer España y que se vayan preparando porque voy a hacer miles de kilómetros y se van a hartar a escucharme".