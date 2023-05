Sémper votar a Guardiola supone respaldar proyecto de cambio en España liderado por Feijóo

Ep.



El portavoz del PP para las elecciones 2023, Borja Sémper, ha señalado de los comicios del 28 de mayo que tienen un acento "obviamente local" pero también nacional, a tenor de lo cual ha invitado a los ciudadanos a que este domingo además de respaldar a los candidatos locales 'populares', sean "conscientes" de que cuando votan, si lo hacen por la candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, "en cierta forma también están respaldando un proyecto de cambio en España encabezado por Alberto Núñez Feijóo".



En este punto, ha expuesto que si votan al candidato del PSOE a la reelección a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "en cierta forma también están respaldando un proyecto político para España encabezado por Pedro Sánchez y el resto de los que acompañan" al presidente del Gobierno.



Así, Sémper ha reafirmado que se trata de unas elecciones que son "muy relevantes a nivel local" y que van a "dibujar un escenario futuro en España", ante lo que están "muy esperanzados" y creen que los españoles no están "condenados a tener una política poco edificante", además de estar "convencidos" de que los españoles no están "condenados a tener un Gobierno que no solo insulta a jueces, a periodistas, a empresarios, a la oposición" sino "que también se insultan entre ellos".



"Con lo cual tenemos un Gobierno más preocupado de sus líos, más preocupado de sus cálculos electorales y de sus aritméticas, que en la gestión de los problemas reales que tienen los ciudadanos y en dibujar una España mejor", ha remarcado, a la vez que ha planteado que se tiene derecho a tener un futuro "de oportunidades para España", un país fantástico donde "a veces la política no ofrece su mejor cara", aunque los 'populares' creen que los políticos pueden ofrecer "una cara mucho más edificante".



Así, "esto es lo que nos jugamos" en este año electoral que comienza el 28 de mayo, como ha explicado Sémper en declaraciones a los medios tras compartir un desayuno de trabajo con empresarios de la ciudad en la Cámara de Comercio de Badajoz, al hilo de lo cual ha querido aprovechar esta visita a Extremadura y la capital pacense para pedir el voto para el Partido Popular y en concreto para Ignacio Gragera "para que revalide la Alcaldía, a ser posible con una mayoría absoluta que le permita gobernar con la eficacia que él quiere desplegar".



También para Guardiola, que "representa" un nuevo "empuje" e "ilusión", porque Extremadura tiene un futuro "extraordinario", "igual" que se ha visto en otras comunidades del entorno como Andalucía, "lugares donde parecía que no podían hacerse las cosas de manera diferente, donde parecía que los ciudadanos estaban condenados a que la política fuera siempre igual, y que cuando hay un cambio, y un cambio con ideas claras y con ideas de futuro, las cosas no solo mejoran, sino que los ciudadanos se sienten más reconfortados y más identificados con sus políticos".



EL PP DE EXTREMADURA SE SIENTE RESPALDADO



A su vez, el secretario general de PP de Extremadura, Abel Bautista, ha agradecido a Borja Sémper que les acompañe en Badajoz, una "muestra más de ese apoyo" que el Partido Popular a nivel nacional y Feijóo tienen a Extremadura, ante lo que ha destacado que por eso este martes también estará Feijóo en Cáceres, Almendralejo y Plasencia y al día siguiente también les acompañará en la región el vicesecretario de Organización del partido.



"Una vez más nos sentimos muy respaldados", ha apuntillado, junto con que es "un símbolo" de que Génova considera "que el cambio en España empieza por Extremadura" y que Feijóo "va a construir su victoria" en diciembre y va a "conquistar" la Presidencia del Gobierno "construyendo desde el pilar extremeño", mientras que sobre la región y de cara al próximo 28 de mayo ha expuesto que María Guardiola se va a convertir en la primera mujer presidenta del gobierno de la Junta de Extremadura.



En clave empresarial, Bautista ha ahondado en que este lunes era "especialmente importante" dirigirse a los empresarios en un momento en el que se les está "criminalizando" y "señalando de una manera que el Partido Popular no va a compartir nunca", tras lo que ha lamentado que este domingo ha sido "la última vez" que, desde Podemos, se ha señalado desde la región extremeña al mayor empresario de la distribución de España, en lugar de poner medidas que faciliten que siga creando empleo y riqueza, lo cual favorecerá el crecimiento como región y país, ha dicho.



A este respecto, ha citado la preocupación del PP por la situación económica actual o las tasas de paro femenino, general y juvenil que la región sigue "encabezando después de 36 años de socialismo", por la inflación acumulada del 13,4 por ciento y porque aún no se han recuperado los niveles PIB prepandemia, y ha agregado que, pese a que la administración pública recauda un 20 por ciento más que lo hacía antes de la pandemia, los servicios públicos "no son acordes a esa recaudación".



En aras de que los empresarios sigan creando empleo y riqueza y sigan apostando por invertir en Extremadura, ha señalado que la primera de sus necesidades pasa por tener seguridad jurídica en una región donde "se amenaza" con tirar presas que están construidas, o con "derribar" complejos turísticos que están construidos que generan empleo y riqueza, o en la que a un mes de disolver la cámara autonómica aprueban una ley de zonas protegidas en lugar de revisarlas y sentarse los partidos a pensar la Extremadura que quieren para el futuro.



Así, el PP extremeño se ha comprometido a revisar todas esas zonas protegidas y darle seguridad jurídica para que cuando un empresario invierta en la región "no se vea amenazado por un futuro derribo y por un futuro cierre de su empresa", mientras que en materia impositiva ha recordado el plan de medidas fiscales que María Guardiola hará en sus primeros 100 días de gobierno si es elegida presidenta y que pasa por el IRPF, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el de Matriculación o sobre el Patrimonio.



Otras medidas pasan por reformar el sistema educativo y hacer "hincapié" en la formación de los jóvenes, lo cual pasa por la Formación Profesional Dual porque "no puede haber gente sin empleo y empleos sin gente como está ocurriendo en Extremadura y está ocurriendo en nuestro país", ha concluido Abel Bautista.



IGNACIO GRAGERA



Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía, Ignacio Gragera, ha explicado que en este desayuno de trabajo con empresarios han escuchado sus peticiones y les han trasladado los proyectos y el programa del partido para el 28 de mayo y, en lo que a Badajoz se refiere, se ha comprometido a dotarla de nuevo suelo industrial en la carretera de Campomayor, cerca de la Plataforma Logística y del polígono industrial de El Nevero.



Sobre el carácter comercial de Badajoz, ha planteado un plan integral de comercio que permita generar sinergias entre las grandes superficies y las pequeñas, y ha abogado por intentar que el centro comercial de El Faro y el comercio tradicional del centro y de la zona de El Corte Inglés "se unan en una estrategia comercial conjunta"; además de dotar a los centros comerciales abiertos y especialmente el de Menacho y el Casco Antiguo de nuevas herramientas que permitan atraer visitantes y clientes.



La generación de aparcamiento "suficiente" en el centro es otra de las medidas citadas por Gragera, junto con alargar "lo máximo posible" la no revisión de los precios y tasas públicos para permitir que los empresarios no pierdan capacidad económica y ello les permita seguir generando empleo.