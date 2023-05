De Miguel apuesta por tener los retenes de bomberos al 100% durante todo el año

En Mérida, la candidata a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha agradecido la labor que han desarrollado los 800 profesionales que han estado luchando contra el incendio de Las Hurdes y Gata.

De Miguel ha subrayado que "estoy feliz porque el incendio está controlado", para inmediatamente emocionarse "porque sé que hay gente que lo ha perdido todo", valorando especialmente la labor desarrollada a los bomberos forestales y agentes del medio natural que estaban en huelga "por las pésimas condiciones laborales y el pésimo trato de la Junta de Extremadura".

La candidata se ha comprometido a cambiar la situación de estos colectivos cuando esté en el gobierno "porque no podemos permitir tanta humillación y tanto desprecio hacia estos profesionales", recalcando que "no puede ser que en las primeras 12 horas de trabajo no les hayan dado ni agua ni alimentos".



La líder de Unidas por Extremadura considera fundamental reforzar los retenes de bomberos durante todo el año para poder luchar contra la emergencia climática y los fuegos como el que ha ocurrido en el norte de Cáceres.

De Miguel ha criticado que a Las Hurdes hayan llegado retenes de bomberos "con solo una o dos personas" y ha afirmado que es vital mantener suficientemente dotadas estas plantillas durante todo el año "porque la emergencia climática nos dice que los fuegos pueden ocurrir ya en julio como en febrero".



También, ha asegurado que precisamente uno de los mayores retos que tenemos por delante es la emergencia climática, "que tenemos que afrontar con rigor y determinación".

Para De Miguel, "no es normal que se hayan quemado 8.000 hectáreas en solo un día de mayo, tampoco es normal las lluvias torrenciales de la borrasca Efraín que se lo llevó todo en escasos minutos, como tampoco es normal tener olas de calor en pleno mes de abril o que cada año batamos récord de temperaturas".



Otra de las medidas para combatir la emergencia climática que plantea Unidas Extremadura es la aprobación de una Ley de Agricultura y Ganadería Familiar. Un modelo para favorecer, por ejemplo, al olivar tradicional de montaña, "que también apaga fuegos".

Según De Miguel, no se les está teniendo en cuenta en las ayudas para la sequía y la PAC, matizando que "la Junta solo está apostando por el modelo del olivar hiperintensivo, que está en manos de los fondos de inversión, y que lo que hace es alimentar el fuego".

La candidata afirma que "necesitamos esa Ley de Agricultura y Ganadería Familiar para proteger este modelo porque es el que nos vertebra, el que da dinamismos a nuestros pueblos y el que nos protege del fuego".



De Miguel también se ha referido a otra ley que cree que es necesaria para Extremadura: "una ley que garantice tierra para la gente joven de Extremadura para todos los que quieran producir alimentos". "Eso también lo vamos a poner en marcha".



Como retos de futuro, De Miguel ha planteado reforzar la relación que Extremadura tiene con Portugal, "creando más alianzas" y avanzar hacia mejorar las condiciones laborales de los trabajadores extremeños "porque no podemos permitir que una multinacional pirata y explotadora, como BA Glass Villafranca, pague menos a los trabajadores extremeños porque aquí la vida es más barata". ¿Qué pasa que aquí en Extremadura Mercadona nos hace descuento por ser extremeños o tenemos la factura de la luz más barata?", ha ironizado.



La candidata de Unidas por Extremadura también ha enumerado todas las victorias ciudadanas que el pueblo extremeño ha conseguido desde el 25 de Marzo a la refinería, Valdecaballeros o Valdecaña al no macrovertedero o los proyectos mineros de Alconchel, Cañaveral o Cáceres.

De Miguel ha obsequiado a Yolanda Díaz y a María Eugenia Rodríguez Palop con un 'pito' de Salvatierra de los Barros para cada uno "porque se han convertido en el símbolo de que el pueblo extremeño no baja los brazos y sigue luchando".



Por último, Irene de Miguel ha animado al auditorio a que el próximo domingo "vaya a votar con valentía" porque el próximo 28 de Mayo nos jugamos mucho".

La candidata asegura que en las próximas elecciones hay varias opciones: o un gobierno de retrocesos sociales encarnado por la derecha, un gobierno de parálisis, "como el que hemos tenido estos cuatro años, que yo lo llamo el gobierno de las lentejas" o, un gobierno de avance con Unidas por Extremadura en el gobierno de la Junta de Extremadura.

"Somos la única garantía de que el PSOE cumpla su programa electoral", ha dicho De Miguel, quien también ha asegurado que ahora que el Partido Socialista está planteando la bajada de ratios, "será la primera medida que podrá en marcha el próximo gobierno de la Junta de Extremadura".



Por su parte, la vicepresidenta de la Junta, Yolanda Díaz, ha pedido el voto para Unidas por Extremadura asegurando "que necesitamos que Irene de Miguel gobierne en la Junta de Extremadura porque es cierto que los datos no son buenos".

Díaz se ha referido como datos negativos de la región a que es la que tiene las pensiones más bajas del estado o es la segunda comunidad autónoma con los salarios más bajos.

También, ha afirmado que "ésto no puede seguir así porque hablar de medias salariales inferiores a los 19500 euros brutos al año es decirles a muchas familias extremeñas que no van a poder vivir con dignidad".



Díaz ha atribuido esta situación al modelo productivo que ha implantado el bipartidismo en Extremadura, "que es un modelo extractivista, en el que las multinacionales vienen a extraer los recursos y los extremeños y extremeñas se quedan muertos de hambre", recalcando que "estas políticas son fallidas".

La vicepresidenta segunda del gobierno ha insistido en que Unidas por Extremadura es la única oportunidad de cambiar la realidad de la región porque "las propuestas económicas que está planteando la Junta de Extremadura son fallidas".

Ha concluido que "están hablando de convertir Extremadura en un basurero o de crear un macrocampo de golf, con el consumo de agua que conlleva, para beneficiar solo a unas minorías".



Yolanda Díaz ha insistido en esa idea de que es imprescindible que Unidas por Extremadura esté en el gobierno aludiendo al gobierno de coalición, matizando que "hemos demostrado que se puede cambiar la vida de la gente".

"Con una presencia exigua en el Consejo de Ministros se puede cambiar la vida de la gente, si se tiene la convicción de a quién representas, y yo lo tenía claro desde el principio que estaba ahí para defender a los trabajadores de este país".

La ministra de Trabajo se ha referido a la subida del SMI, del que ha dicho que le costó más de 9 meses sacar adelante, "pero no me rendí y tampoco se va a rendir Irene de Miguel".



Díaz ha enumerado algunos de los avances sociales que se han logrado en esta legislatura desde el gobierno de coalición como precisamente el incremento del SMI o la reforma laboral. "¿Si no estuviéramos nosotros en el gobierno, creéis que se hubiera hecho lo que hemos hecho?", ha preguntado.

Ha recalcado que "hemos demostrado que gobernamos mejor y que la economía crece, según nos indica la Unión Europea, por el impacto positivo de la reforma laboral y del SMI".



Por todo ello, Yolanda Díaz ha insistido que el proyecto que encabeza Irene de Miguel es el proyecto de futuro para Extremadura.

Y, ha concluido que "es el proyecto que encarna una mujer maravillosa como Irene de Miguel. El nombre al que tenéis que votar es a Unidas por Extremadura y a Irene de Miguel".