Vara: La indiferencia nunca construyó nada y los votos son los que construyen futuro

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en una charla con Regiondigital.com, hace balance de lo hecho con la mira puesta en los próximos cuatro años, cuando se recogerán y verán los resultados de lo mucho que ahora hay en marcha y proyectado.







Para empezar, vamos a hacer un poco de memoria......Guillermo Fernández Vara afronta su quinta cita electoral a la Presidencia de la la Junta, liderando la candidatura del PSOE de Extremadura. Han pasado 16 años, desde aquel primer mayo de elecciones, en 2007, cuando tuvo que sustituir a la persona que había sido, durante décadas Presidente de la Junta y, lider socialista extremeño de referencia, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, no sólo logró ganar las elecciones, sino revalidad mayoría absoluta del PSOE y superar los resultados de 2004.

Luego, en mayo de 2011, sucedió todo lo contrario, perdió las elecciones y, tras el pacto PP e IU, vive una legislatura como líder la oposición pero, con la vista puesta en mayo de 2015, fecha en la que los socialistas vuelven a ganar elecciones y, aún sin tener mayoría absoluta, siendo la lista más votada se convierte de nuevo en Presidente de la Junta.

Y, en mayo de 2019, logra lo impensable, en un país donde habían proliferado los partidos políticos y, parecía mayorías absolutas eran cosa del pasado, el PSOE en Extremadura la consigue y, lidera la región en una de las épocas más convulsas vividas, marcada por una pandemia mundial, que nos cambio la vida a todos.

Desde esta perspectiva, con todo lo vivido y pasado....¿cómo afronta Guillermo Fernández Vara este 28 de mayo de 2023?

Ha sido tan duro lo que ha representado la pandemia porque era algo evidentemente para lo que no estábamos preparados, pero no es que no estuviésemos preparados, es que ni imaginábamos que en un mundo tan desarrollado como en el que vivimos, de pronto nos tuviéramos que encerrar todos en casa.

Ha sido tan absolutamente duro, que creo que la gente ha salido de ahí con una necesidad existencial, primero de divertirse, segundo de vivir el momento y experiencias nuevas, y además se ha juntado la guerra en Ucrania, que ya ha sido el remate.

Lo que ha provocado ha sido un cambio absoluto de paradigma en el mundo, porque es una guerra en el mundo desarrollado y lo que ha traído consigo es un gran debate primero y muchas decisiones después respecto de la energía y respecto de la industria.

Y éso a nosotros nos ha marcado, nosotros podríamos haber hecho las cosas igual de bien, tal y como la hemos hecho, de reformas legislativas, de tener mucho suelo industrial preparado, que si no se hubiera dado el hecho de que Europa haya tomado conciencia de la necesidad de no depender ni de Rusia, ni de China, ni de nadie, sino poder ser soberana y autónoma y es lo que nos va a permitir cambiar el futuro.

Y ya lo estamos viendo en el presente, estamos viendo realidades que no podíamos llegar a imaginar. Se acaba de hacer público que la empresa Faramax, de Malpartida de Plasencia, le contratan un número de transformadores importantísimos y de volumen como probablemente no haya ahora en muchos lugares del mundo.

Como ha comentado, evidentemente, esta legislatura está marcada por la Covid-19, ¿cree que la sanidad extremeña se recuperará de las secuelas de esa pandemia?

Estoy convencido que sí. Es cuestión de dos cosas. Primero de poderse recuperar anímicamente, porque el sistema lo ha pasado mal. Y dos, presupuestariamente, que se recuperará en cuanto este año hemos metido un 12% más de presupuesto y el año que viene habrá que seguir en el mismo tono.

¿Qué le pasó a la Sanidad? Pues que, cuando llega la pandemia nos centramos fundamentalmente en evitar muertes, se calcula que se han evitado alrededor de 50.000 muertes, -a pesar de eso han fallecido 2.700 personas- y pasó a un segundo plano todo lo demás.

Pero, claro, todo lo demás no desapareció, estaba ahí latente, se iba acumulando, acumulando, acumulando… y cuando volvemos de pronto a recuperar cierta normalidad,nos encontramos con que las necesidades de la gente no eran las que había antes de la pandemia, sino las que había antes de la pandemia multiplicadas por cinco, y ahí es cuando el sistema topó, no voy a decir que colapsara, pero sí tuvo dificultades, y empezaron a hacerse y a producirse unas acumulaciones en Atención Primaria de dos o tres semanas para que una persona pudiera recibir una cita.

Creo que eso ya está mejorando claramente y lo seguirá haciendo en el futuro, es cuestión de hacer una apuesta presupuestaria para intentar dotarla y creo que el gran reto es que seamos capaces de incorporar todo lo nuevo que va a salir que va a ser mucho, muchos tratamientos nuevos, medios diagnósticos nuevos, la sanidad lo que tiene es que ser capaz de incorporar toda la innovación, tanto de medicamentos como tecnológica, que vaya saliendo en el futuro y sin duda alguna para eso va a necesitar recursos económicos.

Vamos a pensar en los próximos 4 años, de los objetivos que se marca llevar a cabo en diferentes cuestiones, creo clave para Extremadura. Hablemos de educación, uno de los pilares de cualquier sociedad, de presente y de futuro... ¿qué retos se plantea?, ¿qué va a hacer a nivel educativo que no se haya hecho ya?

Para empezar, una importantísima bajada de ratios, es decir, vamos a pasar en pocos años de que estuvieran 30 niños en las aulas y a que vayan a estar 22, y en el horizonte de los 20.

El acceso a comedores escolares, a aulas matinales y a libros con carácter gratuito, que eso creo que traslada la sensación de una verdadera universalidad de la educación.

Una gran a puesta por la FP, creo que el gran cambio va a ser la FP en lo que se refiere al planteamiento estratégico como región y como país.

Tenemos que ser capaces de formar a 25.000 chicos y chicas durante los próximos años para dar respuesta a las demandas que vamos a tener. Y la clave está en hacerlo no solo en las aulas, sino también en las empresas. Eso que yo suelo decir de meter a las empresas en la educación y la educación en las empresas, es una de las claves del futuro.

Además, todo esto que decía de las aulas matinales, los comedores, los libros… -tú que eres madre de familia numerosa-, también es conciliación y es mejora de las condiciones socio-económicas de las familias.

Enlazando con la educación y, reducción de ratios en clase,... ¿no le preocupa que esta reducción puede venir impuesta de forma natural ante el notable descenso de la natalidad?, ¿qué puede hacerse para incrementar el número de nacimientos?

Sin duda alguna, pero eso no es fácil, porque no es una razón económica. En contra de lo que podamos pensar, las familias que tienen más medios económicos, tienen más niños que las otras. Eso no es verdad.

Hoy en día la caída de la natalidad está generalizada en todos los estratos sociales y en todos los territorios. Creo que esto es algo que tiene difícil reversibilidad.

Podemos crear un marco de conciliación de la vida familiar y laboral para ayudar, pero yo creo que una de las soluciones está en que venga más población y habiendo más población habrá más gente que tenga pocos niños, pero más gente teniendo pocos niños será que haya más niños, ¿no?

Pero es muy importante aprovechar esta disminución de la natalidad, para reforzar en gran medida la calidad de la educación. Creo que esa es una apuesta ganadora sí o sí.

Si somos capaces de eliminar el fracaso escolar completamente, probablemente, habremos dado uno de los pasos más importante que podemos dar como región.

La Universidad de Extremadura es una de las mejor valoradas y, de ella, salen jóvenes muy preparados que, como ha dicho en campaña, se van con la idea de ver mundo, tener experiencias pero, con la vista puesta en volver... ¿qué ofrece el PSOE para que en un futuro decidan retornar para trabajar y residir en Extremadura?

Ofrecerles buenos empleos, que tengan la posibilidad de poder trabajar en empleos con alto valor añadido, bien retribuidos que, obviamente, es algo que va a ocurrir porque el sector industrial tiene mejor convenio colectivo que cualquier otro, pero sobre todo empleos con un alto valor añadido que les permita desarrollar todo lo que han aprendido y lo que puedan aprender en el futuro.

Ya lo estamos teniendo, es decir, algunas de las empresas que ya está solicitando curriculum nos está trasladando que una parte importante de lo que le está llegando son de extremeños que viven fuera de Extremadura, lo cual es una muy buena noticia.

Hablando de empleo, en estos años se están anunciados varios macroproyectos para Extremadura, por ejemplo, el complejo Elysium City o la azucarera en Mérida... ¿serán una realidad en la próxima legislatura?

Sí, van a ser una realidad, además en un corto plazo de tiempo, la mayor parte de ellos. En estos momentos, hay más de 50 proyectos, de los que nosotros llamamos proyectos singulares, proyectos que nos van a cambiar como región.

El año 25 y el 26 van a ser años muy claves para esta región, porque es cuando van a estar finalizadas las obras de los principales proyectos y eso va a ser muy importante.

Una de las cosas ‘buenas’ que pudo dejar la pandemia en Extremadura, por ver el lado positivo, ha sido el turismo en la región se reforzó, viene a la región por la riqueza cultural, patrimonial y gastronómica de nuestra tierra se ha afianzado como motor económico... ¿qué retos se plantea el PSOE de cara a estos próximos cuatro años relativos al sector turístico?

Seguir apostando por la calidad, lo peor que nos podría ocurrir sería que nos olvidáramos de la calidad a favor de la cantidad.

Aquí ha pasado una cosa muy curiosa, que la gente ha salido de la pandemia con unas ganas locas de vivir y de disfrutar, pero junto a eso quieren también reencontrarse con raíces, con saber de dónde venimos.

Yo suelo decir mucho que la mayor parte de la gente en nuestro país está buscando ser de pueblo, la gente de pronto han descubierto el valor de lo rural, de lo experiencial, hay mucha gente que viene aquí para vivir ese tipo de cosas.

Por eso, de los 30 hoteles que se están construyendo ahora en Extremadura de cuatro y cinco estrellas, la mayor parte de ellos no son en las grandes ciudades, están muy repartidos por el territorio, porque la gente busca reencontrarse con la naturaleza, con el tema de las bodegas, con el tema de las ganaderías de reses bravas, saber de dónde venimos, con el tema de grandes embalses, con el tema fluvial, con las banderas azules… es decir, con elementos que todos ellos conforman una gran oportunidad muy grande.

A ello, hay que sumar la gastronomía. En estos momentos, hay una revolución gastronómica, creo que lo que han significado los cocineros y los chef en Extremadura en los últimos años, partiendo casi de la nada a lo que hoy hay que es una oferta enorme en casi todas las partes, creo que es una verdadera revolución silenciosa.

Junto a la gastronomía, la cultura y el patrimonio también son focos de atracción de turistas en Extremadura y, cuenta con nuevos proyectos y yacimientos descubiertos... ¿considera que va a ser un revulsivo para atraer más gente?

Indiscutiblemente. Lo que ha significado Helga de Alvear es el mejor de los ejemplos. Lo que ha significado el Turuñuelo o Maltravieso, lo que significa el MNAR de Mérida o el MEIAC, es el valor que la cultura tiene como elemento también de atracción.

Pero a mí me da que todo eso, además también produce la llegada de un turismo que no ha sido mayoritario aquí, que es el turismo del sudeste asiático, junto con el proyecto de la Ciudad de la Paz en Cáceres, que nos va a dar también muchas alegrías en el futuro.

Quedan apenas unos días para las elecciones, en la sociedad, se palpa cierta desafección hacia la política, cierto hartazgo... ¿cree que puede afectar en el índice de participación del próximo 28 mayo... sobre todo en una región como Extremadura que siempre hemos sido referencia por alta participación en los comicios?

Pues no lo sé, el domingo 28 de mayo lo comprobaremos. A mí me gustaría que no fuera así, porque la indiferencia nunca construyó nada y los votos son los que construyen los hospitales, las escuelas y el futuro,

No obstante, a pesar de que la política ha hecho todo lo posible para que la gente esté un poco ‘cansandita’ de tanta confrontación y de tanta crispación, la gente es consciente de que son momentos en los que nos estamos jugando mucho y espero y deseo que eso sirva para que los ciudadanos participen.

¿Qué le diría a uno de esos jóvenes que, por primera vez, puede votar y, qué no tiene claro si hacerlo?

Que lo haga, que vote por encima de todo. Es preferible que tenga que decir algún día ‘me equivoqué’, a decir ‘me quedé fuera’.

Los jóvenes tienen que ser conscientes también de que ellos no son los protagonistas del futuro, son los protagonistas del presente y tienen mucho que decir ahora. Porque entre otras cosas, gran parte de las cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo por ellos y para ellos.

Para finalizar, si es reelegido Presidente de la Junta de Extremadura… ¿qué le gustaría que estuviera hecho, sí o sí, en mayo del 2027?

Me encantaría que fuera una realidad toda la gran revolución industrial que se va a producir en Extremadura, y que entonces ya nadie dudara de que había empezado un tiempo nuevo y que las cosas en el futuro iban a ser ya de otra manera.