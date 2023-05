Juanes, Elina Garanca, Niña Pastori, Raphael y Taburete estarán en el Stone & Music Mérida

Ep.



Juanes, Elina Garanca, Niña Pastori, Raphael y Taburete son los artistas que se incorporan al cartel de la octava edición del Stone&Music Festival, que se celebrará el próximo mes de septiembre en el Teatro Romano de Mérida.



Nombres que se suman a los ya confirmados desde el pasado mes de diciembre Carlos Rivera, Lola Índigo, Andrés Calamaro, Pastora Soler, David Bisbal y El Barrio, estos dos últimos con todas las entradas ya agotadas, en la que será la única oportunidad de asistir este año a uno de sus conciertos en Extremadura.



Las localidades para las nuevas fechas se pondrán a la venta a partir de este viernes, a las 10,00 horas, a través de la página web del certamen y la taquilla física en el Hotel Mérida Palace, en horario de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas.



Las fechas ya confirmadas, a las que se espera que se sume otra más, pendiente de confirmar son Niña Pastori, el 1 de septiembre; Juanes, el día 2; Carlos Rivera, el día 8; Elina Garanca, con el maestro Karel Mark Chichon y la Orquesta de Extremadura, el 9; Taburete + Lalala love you, el 14; Lola Índigo, el 15; Andrés Calamaro, el 16; Pastora Soler & amigos, el 22; David Bisbal, el 23; El Barrio, el 29; y Raphael, el 30.



Las incorporaciones han sido avanzadas este jueves en una rueda de prensa por el director del festival, Carlos Lobo, a la que ha asistido el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.



Lobo ha subrayado la apuesta del certamen por todos los estilos musicales con el objetivo de llegar a todos los públicos. En cualquier caso, el cartel definitivo no está cerrado a expensas de cerrar una nueva fecha, pues se encuentra en negociaciones actualmente con dos artistas, uno internacional y otro nacional, que espera poder confirmar en los próximos días. Tampoco ha querido desvelar quienes serán los amigos que acompañarán a Pastora Soler en su actuación en el Teatro Romano.



Sobre los nuevos nombres de cartel, cabe destacar que Niña Pastori llegará a Mérida con las canciones de su último trabajo, 'Camino', el primero tras cinco años de espera. Son ya 25 años de carrera musical de esta artista que se estrena en el certamen emeritense este 2023.



Juanes, uno de los embajadores mundiales del rock latino, debuta también en el Stone&Music donde repasará sus grandes éxitos y sus últimas creaciones, con las que ha entrado en un nuevo ciclo creativo y musical. El colombiano cuenta con dos de las cinco mejores canciones pop latinas de todos los tiempos, según Billboard, y a lo largo de su carrera ha ganado 27 premios Grammy.



La mezzosoprano letona Elina Garanca es una de las voces más importantes de la actualidad, cantando en los más prestigiosos teatros y orquestas sinfónicas del mundo. Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, y es particularmente famosa por su interpretación de Carmen de Bizet, donde fue descrita por el New York Times como "la mejor Carmen en 25 años" después de su aparición en la Ópera Metropolitana.



Taburete llegará a Mérida con la gira 'Matadero 5', con una nueva puesta en escena en la que priman el espectáculo y el sonido pop / rock, acompañados por Lalala love you con su nuevo álbum, 'Blockbuster'.



Raphael es un asiduo del certamen. Con la de septiembre serán cuatro sus presencias, la mitad desde que el Stone&Music echara a andar hace ocho años. En esta ocasión presentará su nuevo disco, 'Victoria', escrito y producido por Pablo López.