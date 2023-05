Organizaciones agrarias ven "claramente insuficientes" ayudas Junta para afrontar sequía

Ep.



Las organizaciones agrarias han valorado la celeridad de la Junta de Extremadura a la hora de poner en marcha ayudas complementarias a las del Gobierno para ayudar a agricultores y ganaderos a soportar las consecuencias de la sequía, pero consideran que los 37 millones puestos sobre la mesa serán "insuficientes".



De hecho, dan por hecho que próximamente será necesario ampliar el decreto de ayudas aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno para sectores que aún están pendientes de la evolución de la sequía, como es el caso de olivar, el viñedo o el almendro.



Los máximos representantes de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, y La Unión, Luis Cortés, han comparecido en la sede de Presidencia, tras la rueda de prensa ofrecida por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con quien se han reunido previamente para conocer las medidas.



Metidieri ha señalado que estos 37 millones de euros son "necesarios" pero también "claramente insuficientes", por lo que ha avanzado que el Consejo Asesor Agrario analizará "cultivo a cultivo" la evolución que van teniendo porque la situación es "complicada y muy difícil".



Preguntado sobre si mantiene la convocatoria de manifestación prevista para este jueves, el presidente de Apag Extremadura Asaja ha avanzado que este mismo miércoles se reunirá la Junta Directiva de la organización para tomar una decisión al respecto.



RESPUESTA RÁPIDA



Por su parte, Ignacio Huertas, de UPA-UCE Extremadura, ha señalado que la parte más positiva del decreto de ayudas ha sido la "rapidez" con la que se ha aprobado, y también con la que se producirá el cobro de las mismas, puesto que el presidente extremeño se ha comprometido a que sean abonadas en un plazo de mes y medio.



Unas ayudas regionales que vienen a complementar las aprobadas la semana pasada por el Ministerio de Agricultura, y que dejaron fuera a sectores como el cereal o el porcino extensivo, mientras que otras eran "muy insuficientes", como es el caso de la apicultura.



En total, 37 millones de euros que aporta la Administración regional que no van a cubrir las pérdidas de este año, ha dicho, si bien considera que hay que valorar la "rapidez en sacarlo y en cobrarlo", porque si no llegan con celeridad tampoco son "eficaces", ha dicho.



Huertas ha reclamado, no obstante, un mayor apoyo al sector apícola, que acumula dos años con una situación "complicada", así como le ha trasladado al presidente extremeño la necesidad, dentro de las ayudas nacionales, de que los regantes del Canal de Orellana, que no van a poder regar el 40% de su superficie, se integren en las medidas que se establezcan a nivel nacional para todos los regantes con restricciones de agua.



Por otro lado, y sobre los préstamos aprobados hoy por el Ejecutivo autonómico, han planteado que se complementen con los del ministerio, porque ello permitiría que un 15 por ciento del capital sean amortizados por la Administración nacional.



A su vez, el dirigente de La Unión, Luis Cortés, ha agradecido el esfuerzo que realiza la sociedad extremeña al aportar estos 37 millones de euros al sector agrícola, si bien ha matizado que no ha habido ningún acuerdo al respecto, puesto que la Junta les ha reunido para decirles "esto es lo que hay".



Además, ya ha avanzado que presentará alegaciones al decreto durante el periodo de exposición pública para incluir cultivos que se han quedado "fuera" de estas ayudas.



Cortés, que también ha valorado la "agilidad" del Ejecutivo regional en su respuesta, ha ironizado sobre la "rapidez" con la que se puede actuar en periodo electoral, por lo que ha propuesto que los procesos electorales se celebren con más asiduidad.



En todo caso, ha insistido en que estas ayudas son "insuficientes", al tiempo que ha lamentado que las administraciones europea, nacional y regional no se hayan puesto de acuerdo en las mismas para que fueran más eficaces.



Por su parte, La Unión mantiene en pie la convocatoria de protesta en Valdecaballeros el próximo domingo contra el derribo de la presa.



Por el contrario, el presidente de Asaja Cáceres ha anunciado la desconvocatoria de los cortes de tráfico previstos para este jueves tras el paquete de ayudas, aunque insuficientes, anunciado por el ministerio, y por la "celeridad" de la Junta en su respuesta para complementar las anteriores.



En la misma línea que el resto de organizaciones agrarias, ha señalado que las ayudas no son suficientes. "Por mucho dinero que se ponga la sequía va a provocar el cierre de explotaciones", ha advertido García Blanco, quien no obstante ha valorado las mismas. "Más vale pájaro en mano que ciento volando".



Más allá del decreto aprobado, ha trasladado al presidente extremeño a que desde el ministerio se inste a prohibir la quema paja como combustible para generar energía, como asegura que se está haciendo en dos plantas en Extremadura, una en Mérida y otra en Miajadas, porque los ganaderos están pagando "un precio inasumible" por un elemento fundamental para la alimentación de sus animales.



También plantea la necesidad de urgir la Unión Europea a que se apruebe el uso de los fondos del segundo pilar para cubrir a sectores que se han quedado fuera de las ayudas, como el caso del olivar y el viñedo.