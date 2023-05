Cáceres cierra un "gran" Womad con 113.000 personas y el objetivo de reducir el botellón

Ep.



Unas 113.000 personas han pasado por los conciertos del festival Womad que se ha celebrado este pasado fin de semana en Cáceres, una cifra inferior a la pasada edición, algo que el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, considera "positivo" ya que el año pasado, tras dos años sin celebrarse por la pandemia, se llegó a una situación de casi saturación.



"Cerramos otro gran Womad en este caso con un éxito en todos los sentidos, con un final muy satisfactorio, sin grandes incidentes y sin grandes problemas", ha señalado el regidor, que ha apuntado que la reducción de asistencia ha permitido, entre otras cosas, que muchas familias con niños pequeños pudieran permanecer en el festival hasta muy tarde, y que el público se pudiera mover entre escenarios sin grandes problemas, quitando los puntos de más afluencia el sábado por la noche, por lo que "se recupera un poco de la esencia del festival".



En cuanto a la reducción de residuos las cifras son parecidas a las del año pasado, pero sí se ha conseguido reducir "notablemente" el número de bolsas de plástico. "Se veían muchas menos bolsas en el suelo, que era nuestra principal preocupación de seguridad y eso nos ha ayudado también a tener un Womad más seguro", ha incidido Salaya.



Aparte de eso, queda afrontar el debate de conseguir un Womad sin botellón, un asunto que se llevará a las organizaciones culturales y al Consejo de la Juventud para aspirar a que, "dentro de un año o de dos como mucho, en el festival no haya botellón, por una cuestión ya no de la propia concepción del festival, que también, sino por una cuestión de seguridad".



"No podemos tener el suelo lleno de basura, es algo que no solo es inseguro sino que además choca con la propia filosofía del festival y eso me preocupa", ha apuntado Salaya, que ha agradecido su trabajo a todos los miembros del dispositivo de seguridad, policía, Cruz Roja, ARA, a los servicios sanitarios y a los trabajadores de la hostelería.



Asimismo, a la organización del festival y a las instituciones como la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres les ha trasladado su agradecimiento "por apostar por Cáceres un año más en Womad", y también a todos los asistentes "que han hecho posible que, con tantísima gente, sigamos siendo un festival seguro y sigue siendo un festival en el que se producen muchísimas menos incidencias que en ningún otro festival de este tamaño".



"Cáceres creo que es Womad y que el futuro de Womad y de Cáceres siguen ligados durante muchos años", ha manifestado el regidor en alusión a que el año que viene hay que renovar el contrato con la organización, que se firma cada dos años.



Por su parte, la directora del festival Womad Cáceres, Dania Dévora, también ha mostrado su satisfacción por la marcha del certamen porque "la sensación es que se ha hecho un gran festival" desde todos los implicados, empezando el público y los servicios, y siguiendo por los 21 artistas de 14 países que han pasado por los escenarios desde el jueves por la tarde.



"Siempre le digo al alcalde que me deja una llave de la ciudad y se la devolvemos cuando termina, creo que con gran éxito", ha recalcado Dévora que confía en la continuidad de Womad en Cáceres, que este año ha celebrado su trigésima edición. "Esta ciudad es Womad y Womad es esta ciudad, así que, muchas gracias", ha concluido.