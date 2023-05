Baselga pide que piensen en CS como "una solución" a los 35 años de "desastre" del PSOE

El candidato de CS a la presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Baselga, ha pedido a los extremeños que piensen en la formación liberal como "una solución" a los 35 años de "desastre" del PSOE en la región.

Así lo ha manifestado en la tradicional pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral y que Ciudadanos ha decidido hacer en la Plaza Alta de Badajoz a través de una proyección del cartel virtual porque "nuestro partido siempre quiere innovar".

El candidato de la formación naranja ha resaltado que, aunque para Ciudadanos la campaña empezó hace más de tres meses con la elaboración de las listas en los pueblos, a partir de ahora "toca explicar a la gente cuál es nuestro proyecto político".

Para Baselga, "un proyecto que pasa porque en Extremadura no gobierne ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Por eso Ciudadanos como espacio de centro liberal debe ser el equilibrio entre la derecha y la izquierda para que en Extremadura haya consenso político y no demos el mal ejemplo que damos a nivel nacional".

Además, ha asegurado que estos próximos cuatro años "son decisivos para todo" por lo que ha recomendado a los extremeños que "escuchen bien" el mensaje de los partidos porque "la decisión que tomen el próximo 28 de mayo va a afectar a su destino, sobre todo al de los jóvenes, mayores, familias y gente del campo, que es por quienes va a apostar Ciudadanos".

Junto con ello, ha matizado que, "precisamente, este mensaje nos lo están copiando ya otros partidos y por ello creo que está calando pero esto es simplemente conocer la realidad de Extremadura".

Por su parte, la candidata de CS a la alcaldía de Badajoz, Ángela Roncero, que ha acompañado a Baselga en la pegada de carteles, ha asegurado que aunque "muchos creían que Ciudadanos estaba muerto y no se iba a presentar a estas elecciones aquí demostramos que no".

A este respecto, ha explicado que "hemos resurgido, nos hemos rehecho y abordamos esta campaña con mucha ilusión, mucha fuerza, muchas ganas y mucha pasión por nuestra ciudad que cada día está más abandonada y las familias están sometidas cada vez a mayor presión fiscal y a una cesta de la compra más cara".

Roncero ha manifestado que durante la campaña "luchará" por los pacenses porque "hay que sacarles de la asfixia que llevan padeciendo desde hace 28 años con el PP".

Y, ha defendido que "hablamos con los mayores y nos dicen que no viven bien, con los padres que no pueden conciliar, con los niños que nos dicen que los parques no están acondicionados como lo deberían estar y con los jóvenes por los que hay que luchar para que no solo sean el futuro sino también el presente".