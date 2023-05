Feijóo: María Guardiola va "a conseguir ganarle a la encuesta, a Tezanos y al Gobierno"

Ep



El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmado este jueves que la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, va "a conseguir ganarle a la encuesta a Tezanos y al gobierno" en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.



Núñez Feijóo se ha dirigido a María Guardiola en Badajoz para trasladarle que le "da muy bien" la encuesta publicada este jueves por el CIS, que otorga entre 24 y 26 escaños al PP, que quedaría en segundo lugar, tras lo que le ha dado la enhorabuena.



"María, enhorabuena, te da muy bien la encuesta del CIS. No tengas ninguna duda que vas a conseguir ganarle a la encuesta a Tezanos y al gobierno", ha reafirmado Núñez Feijóo en la tarde de este jueves en Badajoz, donde ha participado en un acto público junto con la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, y al alcalde de Badajoz y candidato a la reelección, Ignacio Gragera.



En su intervención, Feijóo ha señalado que el 28 de mayo existe "una gran oportunidad en Extremadura", como es "la oportunidad de dar a Extremadura buenos gobiernos locales y provinciales, así como "la oportunidad histórica de brindarle a Extremadura su primera presidenta del gobierno. Y vaya presidenta", ha espetado.



En ese sentido, el dirigente del PP ha relatado que desde que conoce a María Guardiola tiene "la certeza de que el cambio de Extremadura tiene nombre de mujer", ya que ella "va a ser la primera mujer presidenta de la comunidad autónoma de Extremadura", algo que "no es feminismo de boquilla, eso es realidad", ha apuntado.



"Salgamos, salgamos a decirle a todos los extremeños, a todas las extremeñas, que si quieren una presidenta valiente aquí tienen a María Guardiola", que será "una presidenta libre" y que "haga respetar a su tierra".



Según ha reafirmado, María Guardiola será "una presidenta que no se conforme con los desprecios del sanchismo ni de nadie", por lo que ha resaltado que la candidata del PP está "a disposición de Extremadura, a disposición de todas las mujeres y de todos los hombres de Extremadura".



Además, el presidente nacional del PP ha considerado que "ningún socialista en Extremadura podría dar el apoyo al PSOE de Extremadura", ya que el PSOE "se apoyan en un partido que lleva en sus listas 44 terroristas y 7 condenados por delitos de sangre. Solo por esto", ha reafirmado.



UNIDAD EN BADAJOZ



Por su parte, en clave local, Feijóo ha querido agradecer "de una forma muy especial, la unidad en la ciudad de Badajoz" tras la última legislatura, en la que PP y Ciudadanos acordaron turnarse la Alcaldía dos años cada uno, y finalmente, el alcalde de Ciudadanos, Ignacio Gragera, decidió pasarse al PP, por el que ahora es el candidato.



"Hemos ganado mucho volviendo otra vez a unir todo el centro derecha y el centro reformista en Badajoz", ha señalado Feijóo, quien ha considerado que "sólo desde la unidad podemos hacer un proyecto para todos", de tal forma que estando "por encima de cargos concretos en momentos concretos podemos darle a la gente una opción de que crea que es posible volver a unir a la nación española en torno a los problemas de los españoles".



Por eso el presidente nacional del PP ha querido agradecer tanto a Ignacio Gragera como a los miembros del PP que estuvieron "durante la última legislatura apoyando y compartiendo la Alcaldía durante estos cuatro años, que se unan para tener una mayoría absoluta en Badajoz", así como "para gobernar otra vez Badajoz entre todos desde la unidad, desde la fuerza de los votos", ha reafirmado.



CORREGIR EL "AGRAVIO HISTÓRICO" HACIA EXTREMADURA



Durante su intervención, Núñez Feijóo ha destacado que quiere el próximo presidente del Gobierno de España, ante lo que ha confiado en tanto Extremadura como Badajoz "sean claves" para ayudarle en su camino hacia la Moncloa.



En ese sentido, se ha mostrado "seguro" que si llega a ser presidente del Gobierno, la presidenta de Extremadura y el alcalde de Badajoz "no van a parar hasta que juntos corrijamos el agravio histórico de inversión que ha cometido el PSOE en Extremadura", así como "fin al aislamiento de Extremadura en materia de infraestructuras y hasta que juntos traigamos un tren digno a Extremadura", ha reivindicado.



"Todos juntos, trabajando juntos, entre los municipios, la comunidad autónoma y el Gobierno de España", ha reafirmado Feijóo, quien ha abogado por "pelear juntos para lograrlo", ha concluido.