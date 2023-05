Vara confía en que decreto ley sobre sequía del Gobierno "dé la mejor respuesta posible"

Ep.

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara ha mostrado su confianza en que el decreto ley sobre sequía que aprobará este jueves el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario, "intente dar la mejor y mayor respuesta posible" a la situación.

Una respuesta que, a juicio de Fernández Vara, debe darse "tanto por la vía de las ayudas directas a los agricultores y ganaderos, como por la vía de todo lo que significa la respuesta colateral al daño causado, que es intentar paliar los daños para el presente y para el futuro", ha dicho.

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este jueves en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha destacado la necesidad de "invertir en modernización del campo, en modernización de los regadíos y de los abastecimientos".

En su intervención, el dirigente socialista extremeño ha alertado de que "todavía se pierde una parte importante del agua que tenemos en nuestros embalses como consecuencia de la antigüedad de las conducciones", un agua que "se echa en falta en tiempos de sequía", por lo que ha instado a aprovechar ahora el fondo Next Generation para "acometer reformas importantes en todo lo que tiene que ver con el ciclo integral del agua".

Y es que, según ha alertado, esta situación "no solo es un daño directo que se produce a ganaderos y agricultores", sino que tiene consecuencias en el relevo generacional, ya que "si la gente del campo no puede vivir del campo, sus hijos no se dedicarán al campo", y en ese caso "el mundo tiene un problema porque no habrá alimentos" para los millones de personas del planeta.

"Entonces, lo que se está jugando aquí no es la sequía en una zona o en otra, en este caso está también muy repartida", ya que "afecta prácticamente al total de España", sino que se trata de un "problema muy serio que la sociedad española y la socia europea se tienen que tomar muy en serio".

En ese sentido, ha considerado que "de nada vale con la Política Agraria Comunitaria porque el daño ya está hecho".

PRESA DE VALDECABALLEROS

Por otra parte, y respecto al derribo de la prensa de Valdecaballeros que planteaba el Gobierno central, el presidente de la Junta de Extremadura ha reafirmado que "habiendo autonomía, Valdecaballeros no se va a tirar, porque para tirarlo tiene que ser por encima de nuestro cadáver", ha advertido.

"Evidentemente la fuerza que tiene un pueblo cuando está absolutamente unido en torno a una idea es absolutamente imposible de derribar", ha señalado Fernández Vara, quien ha insistido en que "Valdecaballeros no se va a tirar bajo ningún concepto", ya que además este embalse "tiene otros usos", ya que "es toma de agua, hay gente que toma de allí para consumir, hay agricultores que lo utilizan, hay ganaderos que lo utilizan, y por ahí va a ser la solución que le vamos a dar", ha explicado.

Por todo ello, en el recurso que ha presentado la Junta de Extremadura ante este derribo, ha planteado en primer lugar que no le "había dado trámite en relación con el derribo" cuando es el Ejecutivo regional son "los propietarios de todo el entorno", por lo "algo tenemos que decir en todo esto".

Además, Vara ha mencionado que existen "informes ambientales absolutamente contrarios al derribo" y por último, y más importante, es que "ese agua se está usando para otros usos", por lo que "la comarca, la provincia y la región no vamos a permitir que se tire", ha advertido.

Finalmente, el presidente extremeño ha destacado la "receptividad" que han encontrado "desde el minuto" en la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras lo que ha reiterado que se trata de un tema "absolutamente resuelto" para él ya que el derribo "no se va a hacer", ha concluido.