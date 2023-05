PP: Vara conoce "desde hace dos años" deseo del Gobierno de demoler presa Valdecaballeros

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este miércoles que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, conocía "desde hace dos años" la intención del Gobierno de España de demoler la presa de Valdecaballeros (Badajoz).



En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su encuentro con los afectados por este polémico derribo, la líder de los 'populares' extremeños ha explicado que, en marzo del año 2021, se le pidió al jefe del Ejecutivo regional un informe por parte del Ministerio de Transición Ecológica que éste "no contesta".

"Reiteran la petición de ese informe y en ese momento lo que dice es que no se opone a la demolición", ha sostenido Guardiola, quien ha lamentado que no ha sido hasta este pasado martes, 2 de mayo, cuando el máximo mandatario extremeño "siente esa presión social y política" y dice que esto es un "disparate y que están trabajando en un recurso de alzada por indefensión".



"Hombre, indefensión después de dos años que conoce el señor Fernández Vara y todo su gobierno la intención del gobierno de Sánchez de derribar esta presa. Yo creo que los extremeños merecemos respeto, merecemos que no se nos engañe", ha aseverado.



En este sentido, la presidenta del PP extremeño ha señalado que las "únicas administraciones públicas que han defendido a sus vecinos y a los ciudadanos" han sido el Ayuntamiento de Alía y el de Castilblanco, que son los que "sí han interpuesto un recurso y se han manifestado en contra de este derribo".



CRITICA EL "MALTRATO" QUE SUFRE EXTREMADURA



Por ello, aprovechando su encuentro con los medios, Guardiola también ha criticado el "maltrato" que sufre Extremadura por parte del Gobierno presidido por Pedro Sánchez con el "silencio cómplice" de Fernández Vara y ha recordado que el pasado 14 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden para derribar la presa de Valdecaballeros.



En este sentido, la líder del PP regional se ha referido a que dicha presa se construyó para enfriar una central nuclear que "nunca se puso en marcha, castigando a esta zona, impidiendo su desarrollo y ahora parece ser que queremos volver a castigarla".



Desde entonces, la presa abastece de agua a tres municipios extremeños -Valdecaballeros, Alía y Castilblanco-, por lo que ha considerado que es una "auténtica irresponsabilidad absoluta" querer demolerla en un momento en el que "estamos sufriendo una sequía tan importante".



Por ello, Guardiola ha insistido en que el PP le pide a Vara que, "en lugar de ser el comercial número uno de Sánchez", lo que tiene que hacer es "decir la verdad". "Y lo que nos hubiera gustado es que hubiera defendido sin ningún tipo de resquicio, con mucha determinación y en tiempo y forma la presa de Valdecaballeros", ha insistido.



Por tanto, la líder de los 'populares' extremeños ha lamentado que Fernández Vara haya "mentido", teniendo en cuenta que es conocedor de la intención de derribo de la presa por parte del Gobierno central "desde hace dos años".



EXIGE QUE SE ACABEN LOS "AGRAVIOS"



Por todo ello, Guardiola ha exigido que Fernández Vara pida a Pedro Sánchez, cuando venga a Extremadura con motivo de la campaña electoral, que se acaben "de una vez por todas los agravios con esta tierra, que se acaben los agravios con Extremadura y que se comprometa públicamente a parar el derribo de esta presa".



"Nosotros vamos a estar del lado de los vecinos, como no puede ser de otra manera, pero lo que queremos también es poner pie en pared en esta política de la mentira, del engaño a los ciudadanos. Yo creo que esto se tiene que acabar, que tenemos que empezar a revolucionar la política con la verdad", ha argumentado.

Y es que, según ha defendido, "creo que los extremeños merecemos respeto y merecemos que se nos diga la verdad". "Oye, el señor Vara se ha podido equivocar, que lo diga, pida perdón y que ahora consiga del señor Sánchez que cambie de opinión y que este derribo no se produzca", ha sentenciado.