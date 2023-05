Guardiola reprocha a Vara que no acepte un debate público para confrontar programas

Ep./Rd.

La candidata del PP a la Junta, María Guardiola, ha reprochado al presidente extremeño y candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, que no acepte un debate público para confrontar programas porque la legislatura en la que ha gozado de mayoría absoluta llega a su final sin que haya servido para transformar una región que mantiene "los mismos problemas de siempre".



Una legislatura en la que se han aplicado "las mismas medidas ineficaces de siempre, las mismas promesas de siempre", y que concluye con "cifras maquilladas y un triunfalismo de parvulario", ha subrayado Guardiola ante un Vara a quien ha pedido "un poquito de respeto" por no mencionar su nombre en sus intervenciones públicas en una "estrategia pueril de sus asesores de campaña".



Una legislatura de "promesas y palabrerías" que tras llegar a su fin Extremadura sigue "a la cola de todos los ránquines: paro, pobreza, despoblación...".



En una rueda de prensa en Mérida, Guardiola ha insistido en que Vara, pese a su mayoría absoluta, no ha sido capaz de hacer realidad aquello que prometió en la última campaña electoral. En concreto, se ha referido al tren "que sale ardiendo con pasajeros dentro" y que "no es ni de cerca" el que prometieron para Extremadura.



Tampoco se ha resuelto el "socavón" de la N-523 para el que ahora no hay fecha de arreglo, así como también se ha referido a los problemas de las instalaciones sanitarias, con "quirófanos inundados, techos que se caen". "Esta es la cara visible de una sanidad que tiene una gestión nefasta", que ha hecho extensible a los centros educativos.



Problemas en las estructuras sanitarias y educativas, a las que se suman otros en el plano "anímico", con profesionales "saturados y desmotivados", cuyas demandas son "para nada escuchadas", y con listas de espera "interminables".



Una situación que Guardiola considera que responde a una mala gestión, al tiempo que ha señalado que es "perfectamente compatible" gestionar de forma eficiente la sanidad con aplicar rebajas fiscales a las familias.



"Vara no baja los impuestos, pero es que tampoco nos asegura unos servicios públicos dignos", ha remarcado Guardiola, que ha alertado sobre las consecuencias de reeditar en Extremadura el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos en el gobierno central, del cual ha señalado que "aún no somos conscientes del daño tan grande" que ha hecho a España.



Con Podemos en el Gobierno extremeño, ha añadido, la región viviría el "hostigamiento" al campo, a la caza, a los toros, a sus "tradiciones", ha dicho, para añadir que dirían "cómo vivir, cómo sentir, cómo expresarnos, qué fe, qué tradiciones, qué familias, qué mujeres..."



"Podemos y PSOE han supuesto un importante retroceso en nuestra cultura. Son adanistas, son caprichosos y se mueven por intereses pueriles", ha remarcado la candidata del PP, que apuesta por "una Extremadura libre, sin complejos, moderna y respetuosa", mientras que ellos "quieren convertir esta tierra en un terruño sin memoria".



Por último, ha reprochado a Vara que diga que no tiene programa, porque la "realidad" es que "no ha mostrado ningún tipo de interés en conocerlo", pues "no ha contestado en ningún momento" a los pactos ofrecidos en materia de sanidad, educación, financiación y el último, la semana pasada, con el fuego.



Tampoco, ha añadido, no ha querido leer el informe de su campaña 'Habla Extremadura', tras reunirse con "todos los sectores" de la región. "Tampoco acepta un debate en el medio en el que el señor Fernández Vara quiera y ahora tampoco pronuncia mi nombre por una estrategia pueril de sus asesores de campaña", ha insistido.



"ABSOLUTO DESCONCIERTO" ANTE EL CASO DE VALDECABALLEROS



Por otro lado, y en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre la reunión de Guillermo Fernández Vara con el alcalde de Valdecaballeros, la líder de los 'populares' extremeños ha reiterado su deseo de que se paralice el derribo de la presa de la central nuclear.



Una postura que escenificará precisamente este miércoles en la misma localidad pacense, para expresar también el "absoluto desconcierto" que supone la postura del Gobierno central con respecto al derribo de esta infraestructura en plena situación de sequía.

Precisamente, ante la misma, Guardiola ha lamentado no haber escuchado al presidente extremeño "alzar la voz y plantarse y decir basta, con Extremadura ya no más", ha sentenciado.