El PP defiende a tauromaquia y caza frente al "desprecio intolerable" del Gobierno

La presidenta del PP de Extremadura y candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, ha defendido la tauromaquia y de la caza frente al "ataque continuo" y el "desprecio" que sufren estos sectores por parte del Gobierno, "que ha traspasado todas las fronteras", algo que considera "intolerable".



De esta forma, lo ha señalado en la inauguración de la XII Feria Internacional Dehesa y Toro de Táliga, asegurando que "el Gobierno actual ha traspasado todas las fronteras, no tiene decoro ni un mínimo conocimiento de las instituciones a las que representa. Es intolerable que la tauromaquia esté sufriendo un ataque continuo, ese desprecio; y es intolerable que en el ámbito rural se cuestiona también la caza, con lo importante que es para nuestro ecosistema".

En este sentido, Guardiola ha defendido las tradiciones y lo que aportan estos sectores en el ámbito económico y medioambiental en Extremadura, muy relacionados con la dehesa, "que es un espacio único de nuestra naturaleza, y el toro como eje de un arte centenario y un tradicional modo de vida".



Para la líder del PP, "quien no ha salido de su despacho en Madrid, no puede juzgar al campo", por lo que ha criticado "el hostigamiento" que padecen estos dos sectores por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.



Guardiola ha recalcado que la dehesa tiene un peso específico en la península ibérica y es un espacio en el que conviven la actividad forestal, agrícola, ganadera y cinegética.



A este respecto, ha señalado que uno de los principales de la dehesa es 'la seca', "y me entristece ver como algunos han asumido que este problema no tiene solución" y, se ha comprometido a que, si gobierna en Extremadura, habrá una "partida blindada" en los presupuestos autonómicos, "para investigar esta seria amenaza".



La presidenta de los populares extremeños ha agradecido la labor que hacen los agricultores y ganaderos relacionados con estos sectores en favor de la dehesa, y ha calificado la figura del toro bravo como "icono" de Extremadura, "el gran custodio de la biodiversidad".



Para Guardiola, "las tradiciones son la sangre de nuestra cultura, respeto a nuestros recuerdos", y "quienes niegan sus tradiciones están condenados a vivir en territorios sin memorias, sin raíces y sin futuro".