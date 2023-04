PP critica que Junta ha ejecutado "solo" el 37% de las inversiones presupuestadas en 2022

Ep

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha explicado que, de los 524 millones de euros presupuestados para el año 2022 se han invertido 195 millones de euros, es decir, el 37 por ciento del total de las inversiones previstas para el año 2022, quedándose en la "hucha de la Junta sin ejecutar 329 millones de euros".



Además, ha afirmado que "esa falta de inversión no sólo es acabar con las infraestructuras de nuestra región, es acabar con esas economías de escala, es acabar con ese dinamismo económico que estas inversiones también generan en los municipios donde se desarrollan, en el medio rural y en la pequeña y mediana empresa de nuestra región".



De todas las inversiones, el portavoz del PP extremeño se ha detenido en las infraestructuras educativas y en las infraestructuras hidráulicas, dos áreas de "vital importancia" para el día a día de los extremeños.



En este sentido, ha destacado que la localidad de Perales del Puerto "lleva años a la espera" de la construcción de un nuevo colegio y, al igual que este centro, hay 17 grandes obras que "siguen sin ejecutarse y que se encuentran actualmente en un limbo".



Así, ha expuesto que, en el área de educación, de los 68,37 millones de euros previstos para invertir en 2022 "tan solo" se ha ejecutado el 38,8 por ciento, dejando de invertir la Junta 41 millones de euros en infraestructuras educativas, algo que ha afectado "de manera importante" a municipios como Navalvillar de Pela, Puebla de la Calzada, Villafranca de los Barros, Jaraíz de la Vera, Navalmoral de la Mata, Don Benito o Cáceres.



Junto con ello, ha destacado que "nos preguntamos si con estas inversiones que no se están ejecutando es cuando el señor Fernández Vara se refiere a que quiere dar una educación de calidad en el mundo rural".

En este sentido, el 'popular' ha lamentado que no es que no se ejecuten solamente estas grandes obras en el ámbito educativo, que son "muy necesarias", es que tampoco se está invirtiendo "lo suficiente en el mantenimiento de las infraestructuras ya existentes, para lo que ha puesto de ejemplo el reciente derrumbe de la fachada del Instituto Gabriel y Galán en Plasencia.



Para el portavoz del PP, este hecho es el "mejor ejemplo" de que el PSOE vive en "una Extremadura imaginaria, mientras la Extremadura real se cae a trozos", momento en el que ha recordado que la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que, si llega a la presidencia de la Junta, aprobará un plan de infraestructuras educativas para los años 2023-2027, donde se blindarán las partidas necesarias para finalizar esas 17 grandes obras educativas que aún siguen pendientes en la región.



De la misma manera, Sánchez Juliá ha lamentado la falta de inversión en las infraestructuras hidráulicas, "más en la situación de alerta de sequía" actual, ya que de los 52 millones de euros presupuestados para invertir el pasado año 2022 "tan solo se ha ejecutado un 28 por ciento", 14,4 millones de euros, dejándose de invertir por tanto 37 millones en obras hidráulicas destinadas al plan de mejora del abastecimiento y la reducción de pérdida de agua en municipios con "verdaderos problemas" de abastecimiento.



Así, ha criticado el PP que no se hayan llevado a cabo obras de mejora en los abastecimientos de localidades como Cristina, Delitosa, Montánchez, Acehúche y Villarta de los Montes y tampoco se han ejecutado las depuradoras proyectadas en las poblaciones de Peñalsordo, Valdivia, Alía, Cañamero o Castilblanco, ni se han construido los nuevos depósitos proyectados en La Codosera y en La Zarza.



Por ello, ha recordado el compromiso expresado por María Guardiola de que, si consigue ser la presidenta de la Junta, en los primeros 100 días de gobierno aprobará un calendario de actuaciones hidráulicas urgentes como "medida de choque" contra la "dejadez inversora" del PSOE y para "acabar con esa Extremadura imaginaria que Guillermo Fernández Vara nos quiere dibujar".



CONTRA EL "SINSENTIDO" DEL DERRIBO DE LA PRESA DE VALDECABALLEROS



En esta línea, el portavoz del PP ha criticado también que la Junta de Extremadura "mira para otro lado" y no está "peleando con uñas y dientes" contra el "sinsentido" del derribo de la presa de Valdecaballeros, como "tiene previsto hacer el gobierno de Pedro Sánchez".



Esta presa, como ha informado el 'popular', a día de hoy abastece a los municipios de Alía, Castilblanco y Valdecaballeros, por lo que ha considerado que es una "irresponsabilidad" que ante la "difícil situación" que están viviendo los agricultores y ganaderos por la falta de agua, el gobierno de Pedro Sánchez se plantee el derribo de esta presa.



Y, ha indicado que "nos gustaría que el señor Fernández Vara en lugar de poner alfombra roja al sanchismo exija un compromiso al Gobierno de España para que se paralice la demolición de la presa de Valdecaballeros".