Vara urge actuar "desde Europa, España y Extremadura" para paliar situación ante la sequía

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por actuar "desde Europa, desde España y desde Extremadura" para intentar paliar la situación causada por la sequía.



"A partir de ahí habrá que actuar desde Europa, desde España y desde Extremadura para intentar paliar una situación muy complicada, a partir de un año que así como en el mes de diciembre llovió y resolvió parcialmente los problemas generados para el regadío, en el secano las consecuencias están siendo las que se pueden ver, a poco que uno se fije inmediatamente", ha planteado.



Vara ha realizado estas declaraciones ante la reunión este miércoles, día 19, de la Mesa de la Sequía, al tiempo que ha señalado que el hecho de que en el mes de abril no haya llovido "ha metido la sequía en el frontispicio" de las "principales preocupaciones".



Por ello, el presidente autonómico ha aseverado que, tras dicha reunión, habrá que empezar a tomar medidas, y ha añadido que, por lo que respecta a Extremadura, se deben coordinar "adecuadamente" tanto con la Unión Europea como con el Gobierno de España y, entre todos, hacer un esfuerzo para poder paliar las consecuencias de una "situación absolutamente indeseable".



Guillermo Fernández Vara ha realizado estas declaraciones momentos antes de participar en Cáceres, junto a la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en una reunión de trabajo con la corporación plenaria de la Cámara de Comercio de Cáceres.



INSISTE EN QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO "NO ERA UNA BROMA"



En este sentido, Vara ha insistido en que con la situación actual se pone de manifiesto además que el cambio climático "no era una broma" y que "lo que se está haciendo, había que haberlo hecho hace ya tiempo".



Así, ha asegurado que buscar alternativas contra las industrias que generan contaminación "es no solo una cosa necesaria, sino en estos momentos debía ser hasta obligatoria" para intentar cambiar un modelo productivo basado en la producción de gases de efecto invernadero por otro modelo que es en el contexto en el que en este momento se está.



En este punto, el presidente extremeño ha recalcado que la región necesita el acompañamiento del Gobierno de España en todo este proceso que, en el caso de la comunidad, está siendo "especialmente notable" de apostar por su industrialización y por que pase a formar parte de la vanguardia de los nuevos sectores verdes y digitales que van a "gobernar la economía a partir de ahora".



De este modo, en el ecosistema extremeño de las empresas, ha recalcado, el apoyo del Gobierno de España desde los "importantes fondos" que en estos momentos hay, es "absolutamente fundamental y básico".



"El haber apostado por esta tierra desde el minuto uno es algo que realmente valoro en sus justos términos. Tenemos que ser capaces de aprovechar al máximo en esta década las inmensas oportunidades que se nos presentan como europeos, también como españoles y como extremeños. Y en esa línea es en la que vamos a seguir trabajando juntos, tanto con la Unión Europea, como con el Gobierno de España y desde Extremadura", ha aseverado.



IMPORTANCIA DE LA DIGITALIZACIÓN



De la misma manera, Fernández Vara ha insistido en que es "muy importante" también todo lo que tiene que ver con la digitalización, momento en el que ha asegurado que la diferencia entre otros procesos que ha podido haber a lo largo de la historia de aparición de grandes cambios en la comunicación con el actual es que ahora se quiere llegar "todos juntos", una variable que probablemente no se esté valorando "suficientemente", ha dicho.



Finalmente, y sobre las reformas que se están llevando a cabo, que son "enormemente positivas" para la economía y para el modelo productivo, Vara ha señalado la importancia de la capacitación y la formación del capital humano para esta "nueva manera de entender el futuro" de España, que está siendo el "más competitivo" en estos momentos de entre los países europeos en todas las transiciones energéticas.



MEDIDAS CONTRA LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA



En esta línea, y a preguntas de los medios por las medidas a poner en marcha para luchar contra los efectos de la sequía, el presidente extremeño ha indicado que se debe conocer la "situación exacta" a fecha de esta semana y a partir de ahí establecer qué líneas de ayudas se van a poder poner en marcha a partir del momento en el que "está claro que el aseguramiento no va a cubrir la gravedad de la situación".



De este modo, ha señalado que es "obvio" que, por parte de todos y dentro la Política Agraria Comunitaria, "habrá que actuar y habrá que ayudar".



También, y preguntado por si la situación de sequía pone en peligro proyectos de regadíos como el de Tierra de Barros, Fernández Vara ha asegurado que "al contrario", ya que, en su opinión, le da "todo su sentido".