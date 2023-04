Aprobado el Plan sobre VIH/SIDA y Otras Infecciones de Transmisión Sexual en Extremadura

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el Plan de Acción sobre el VIH/SIDA y Otras Infecciones de Transmisión Sexual en Extremadura 2023-2030, con el que se da continuidad al plan anterior, aprobado en 2018.



Así pues, con este nuevo plan se pretende proporcionar una respuesta conjunta y global a la infección por VIH y otras ITS mediante estrategias de "atención integral", dirigidas a la población en general y a los afectados por el VIH y otras ITS en particular, y llevadas a cabo de manera coordinada entre la Administración y la sociedad civil.



Sus objetivos son reducir la incidencia y prevalencia de la infección por VIH y otras ITS, realizar un diagnóstico precoz de éstas y aminorar la problemática psicosocial derivada del "estigma" y la "discriminación que siguen padeciendo las personas seropositivas", para prevenir comorbilidades y lograr una mejora en la calidad y esperanza de vida de las personas que padecen alguna ITS.



En este sentido, los principios rectores en los que se basa este plan son la "equidad", la "calidad" y la "multisectorialidad", que derivan de la Constitución Española, de la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Salud de Extremadura y la Ley de Autonomía del Paciente, según ha informado la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno.



VACUNA FRENTE AL VIRUS DEL HERPES ZÓSTER



Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud (SES) para la contratación del suministro de 21.108 dosis de la vacuna frente al virus del Herpes Zóster para el Programa de Vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un importe de 2.639.766,48 euros.



Siguiendo las recomendaciones de vacunación frente a este virus, se recomienda la vacunación de la población a los 65 años (nacidos en 1958) y se administrarán dos dosis separadas por un intervalo mínimo de ocho semanas.



Asimismo, se podrán captar progresivamente cohortes entre 66 y 80 años, comenzando por la población que cumple 80 años.