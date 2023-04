PP implantará programa de formación en comercio exterior para acompañar en la exportación

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado que, si llega al gobierno de la región, su partido pondrá en marcha un programa "ambicioso" de formación en comercio exterior e idiomas dirigido a profesionales para acompañar a las empresas que quieran exportar y que quieran abrir mercados.



En este sentido, Guardiola ha abogado por poner "en el centro" el sector agro y ha exigido la mejora de infraestructuras para que la región pueda competir "en igualdad de condiciones" con el resto de comunidades, además de anunciar también que, si recibe la confianza de los extremeños, eliminará "trabas medioambientales y burocráticas".



La líder de los 'populares' extremeños ha realizado estas declaraciones momentos antes de visitar este miércoles el Grupo Alimentario Apis, en Mérida, donde ha destacado que se ha convertido en uno de los grupos agroalimentarios más grandes de todo el país.



"Ante tantas grandes promesas, ante esas primeras piedras de proyectos que no sabemos si van a llegar, pues hay realidades como ésta, que son las que hay que cuidar, que son las que hay que mimar porque generan empleo, generan riqueza y porque están exportando productos extremeños, productos nuestros, a muchísimas partes del mundo", ha señalado.



Guardiola ha considerado que las empresas exportadoras extremeñas que lo hacen llevan a cabo esta actividad "no exentas de muchas dificultades", ya que la región lleva "años de retraso" y le falta infraestructuras y transportes ferroviarios de mercancías que le permita competir con comunidades autónomas que tienen "grandes corredores".



Por ello, ha lamentado que Extremadura siga "esperando un tren que no llega" y que las carreteras estén lejos de convertirse en las autovías que "realmente necesita" esta región y, sobre la agroindustria, ha señalado que es un sector que necesita "mucha más agilidad y menos limitaciones y menos trabas".



Por eso, ha remarcado Guardiola que, si el PP recibe la confianza de los extremeños, cuando sea presidenta, seguirá reivindicando con la "misma contundencia" las infraestructuras que permitirán competir a Extremadura en "igualdad de condiciones" con otras comunidades autónomas y eliminará "trabas medioambientales y burocráticas".



OBJETIVO QUE LOS PRODUCTOS LLEGUEN AL MAYOR NÚMERO DE MERCADOS



La presidenta del PP extremeño ha señalado igualmente que uno de los objetivos principales que debe tener la región es que sus productos lleguen al mayor número de mercados internacionales posibles, de ahí que esté entre las acciones a poner en marcha un "programa ambicioso" de formación para acompañar en la exportación. "Yo creo que el cambio en esta tierra pasa por dejar de exportar talento y exportar producto elaborado", ha recalcado.



Además, como ha expuesto, otro de los "pilares fundamentales" por el que el PP va a "trabajar intensamente" también será la innovación, ya que es "importantísimo" que tanto en la producción como en la transformación se ha haga con "tecnología punta" y que esa tecnología que hasta ahora se está importando se sea capaz de generarla en la región.



Se trata, ha remarcado, de darle la "importancia" al sector agro y a la agroindustria que tiene y ponerlo "en el centro", porque es "fundamental" y "estratégico para el bienestar de los extremeños", por lo que el PP va a trabajar "intensamente" para que esta actividad sea "viable", "rentable" y "respetada".