El SES forma a personal sanitario para practicar abortos en los hospitales extremeños

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha informado de que el Servicio Extremeño de Salud (SES) está formando a profesionales sanitarios para poder practicar abortos en los hospitales de la región.

El titular extremeño de Sanidad, a preguntas de los medios, ha detallado que para poder practicar interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales de la región se necesitaba una modificación de la ley de plazos, que ha calificado como una "buena ley".

No obstante, el consejero extremeño ha considerado que dicha norma nació "no pensando" en que el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia iba a llevar a una situación en la que, sin un registro, esa opción iba a ser "mayoritaria en los centros públicos".

Por lo tanto, como ha expuesto, se había solicitado que se modificase ese aspecto, extremo que se ha llevado a cabo en la nueva Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, estableciéndose así un registro de objetores.

"Luego hay otros métodos a los que se están accediendo que éticamente son menos comprometidos que otras formas de interrupciones voluntarias del embarazo. No solo me estoy refiriendo a los plazos, sino que me estoy refiriendo a los supuestos legales que los amparan, como son la interrupción voluntaria del embarazo farmacológica, no tanto la quirúrgica, y eso, entre las dos cosas, nos puede permitir que podamos disponer de profesionales que puedan estar interesados en prestar ese servicio público", ha aseverado.

Por ello, Vergeles ha subrayado que tanto la modificación de la ley de plazos con el registro de objetores como la interrupción voluntaria del embarazo farmacológica son dos hechos que "facilitan que las cosas se puedan hacer ahora de forma distinta".

También, y a preguntas de los medios de si se podrían practicar abortos en todos los hospitales públicos de la región, el consejero ha destacado que se intentaría que se practicasen en todos los hospitales pero para ello se debe contar con médicos que no sean objetores.

José María Vergeles ha realizado estas declaraciones durante su visita al Centro Sociosanitario del Parkinson en Mérida, coincidiendo con el Día Mundial de esta enfermedad, en la que también ha participado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y otros miembros del Ejecutivo regional.