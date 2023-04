PP dice que datos en sanidad "se llevan por delante" la "Extremadura imaginaria" de Vara

Ep.

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que los últimos datos publicados sobre las listas de espera en la sanidad en la región y sobre las prestaciones en dependencia ponen de manifiesto que la realidad de la región es "muy distinta" a la "Extremadura imaginaria" que dibuja el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el PSOE.

Por un lado, en una rueda de prensa en Mérida, se ha referido a los datos del Ministerio de Sanidad sobre la lista de esperara sanitaria al cierre de 2022, que "demuestran un vez más que la realidad de la sanidad en Extremadura en muy distinta a la que nos está dibujando el PSOE y Guillermo Fernández Vara".

Una vez más, ha añadido, "la Extremadura real se lleva por delante a esa Extremadura oficial que el PSOE quiere dibujar" de la región, ha añadido el portavoz 'popular', quien ha abundado en que estos datos reflejan que "la realidad, por desgracia, supera a la ficción de la Extremadura imaginaria del PSOE".

Y la realidad, ha continuado, es que Extremadura es la tercera región de España con la lista de espera más larga de toda de toda España, con 21.786 extremeños en la lista para ser operados, con una espera media de 156 días (11 más que en 2021), frente a los 122 de la media nacional.

Asimismo, y tras referirse también a los datos de espera para una consulta con el especialista, Sánchez Juliá ha apuntado que hay situaciones "tan sumamente complicadas" como las del Servicio de Cirugía Vascular y en Angiología de Cáceres, donde el tiempo medio de espera está en 301 días La realidad, ha abundado, es que "ante la incapacidad y la falta de gestión del PSOE", cada vez más se están "privatizando servicios" en la sanidad extremeña, como el servicio de anestesiología en el Hospital San Pedro Alcántara de Cáceres o traumatología en el Don Benito-Villanueva, además de la hemodiálisis ambulatoria.

A este y otros "problemas" de la sanidad extremeña, ha recordado que desde el pasado mes de agosto la presidenta del PP mantiene la mano tendida a Guillermo Fernández Vara para cerrar un pacto por la sanidad en Extremadura para "tratar de taponar esta hemorragia por las que se está desangrando el Servicio Extremeño de Salud".

SUSPENSO EN DEPENDENCIA

Por otro lado, ha dicho que si la situación de la sanidad extremeña es "preocupante" la del sistema de la dependencia "no es mucho mejor", tras conocerse el dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, que por segundo año consecutivo da un suspenso a la región, en esta ocasión con una puntuación de 4,7.

Así, ha hecho referencia a los 9.000 extremeños que se encuentran esperando una valoración o a recibir la prestación que ya les ha sido reconocida, un 16% por ciento más con respecto al año anterior.

Concretamente, hay 2.958 extremeños que han solicitado la ayuda de la Ley de la Dependencia y que están esperando una valoración, y 6.122 extremeños que ya tienen reconocida su prestación pero que aún no han recibido ningún servicio.

Se trata del "limbo de la dependencia", en el que se encuentra el 15,7 por ciento de los extremeños del sistema de la dependencia.

Además, ha señalado que el tiempo de espera para un extremeño desde el momento en que registra su solicitud de ayuda a la dependencia hasta que recibe su primera prestación o servicio es 381 días de media, a pesar de que la Ley de Dependencia fija el tiempo máximo de espera en 180.

Finalmente, se ha referido a un dato "desolador", en alusión a los 1.563 extremeños que recibieron el reconocimiento del derecho de la prestación por la dependencia pero fallecieron antes de recibir ningún tipo de prestación o de servicio.

"Este dato tan doloroso es el mejor ejemplo de un sistema que no funciona, que es la cruz de la moneda del sistema de bienestar en nuestra región, un tema muy sensible y que no podemos permitir que esto siga sucediendo", ha lamentado.

Por otro lado, se ha referido a la puesta en marcha de la red de centros comarcales para atender a mayores dependientes que la Junta anunció en 2022, para el cual se suscribió un acuerdo con el Gobierno para la construcción de ocho de estos espacios con una aportación 67,6 millones de euros por parte del Estado.

Sin embargo, por ahora no se ha suscrito el convenio para la participación de los diputaciones provinciales ni se ha colocado "ni una piedra" de estos centros. "Esta es la realidad de esa Extremadura que, según Guillermo Fernández Vara tiene alas para volar", pero la región sigue "a la cola de los ranking".

CAMPAÑA DE LA RENTA

Por otro lado, en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre propuestas fiscales, ha señalado que el PP ha planteado un paquete muy importante para impulsar una "revolución fiscal" que incluye cambios en algunos tramos del IRPF y el impuesto de patrimonio, así como medidas para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral tanto para las mujeres como para los hombres, que "tienen que tener una corresponsabilidad muy importante".

Una "revolución fiscal", ha añadido, para que Extremadura "no siga siendo la región de España con los sueldos más bajos y los impuestos más altos".

Así, y en alusión al inicio de la campaña de la renta, ha señalado que el 2022 cerró con un incremento de la recaudación tanto en el IRPF como en el impuesto de sociedades, pero con una bajada en el IVA.

Esto demuestra que las empresas y los extremeños "cada vez pagan más impuestos pero la actividad económica se está parando" porque Vara "nunca tuvo la valentía de ayudar al tejido empresarial y a los extremeños con una verdadera bajada de impuestos", sino que los quiso "engañar con una revisión de tasas", de tal modo que en su declaración "van a tener que apretarse más el cinturón".

Finalmente, a preguntas sobre el adelanto de la época peligro medio de incendios, ha señalado que el "principal problema" que existe en este ámbito es que "no se deja al hombre poder trabajar en el medio rural y en los montes", lo que genera "mucho combustible vegetal que la legislación impide al hombre retirar", lo que provoca incendios con "muchísima virulencia".

Por ello, considera "importantísimo" una modificación legislativa para que las políticas forestales permitan trabajar en los montes y hacerlo también durante la época de prevención.

"Estamos deseando no tener un verano como tuvimos el año pasado, no queremos ver otra vez a Extremadura abriendo informativos con grandes incendios", ha remarcado, para concluir que ha habido "parálisis" en la Junta en cuanto a la gestión forestal.