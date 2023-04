La Junta autoriza inversiones de 4,5 millones para mejorar infraestructuras en Monfragüe

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este miércoles inversiones por importe de 4,5 millones de euros para la mejora de infraestructuras en el Parque Nacional de Monfragüe, que se llevarán a cabo mediante dos encargos a la empresa pública Tragsa y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Así pues, por una parte, se encomienda a la empresa pública el desarrollo de actuaciones de mejora de infraestructuras de uso público y de conservación de valores ambientales en el Parque Nacional de Monfragüe, por importe de 3.989.927 euros y con financiación al 100 por ciento de fondos Next Generation EU.



En concreto, las actuaciones de uso público previstas contemplan el acondicionamiento de itinerarios, de chozos y otras instalaciones de uso público, el acondicionamiento del Centro de Visitantes Norte, la Red de estaciones meteorológicas y la mejora de accesibilidad de los centros de interpretación, entre otros trabajos.



A su vez, en el ámbito de la conservación se incluyen actuaciones en las fincas El Coto, La Parrilla, Cansinas del Oeste, Malueñez y Corchuelas de Palacio Viejo, además de actuaciones para la lucha biológica contra plagas y bioseguridad.



Las actuaciones también incluyen gestión de residuos, control de calidad, seguridad y salud y un plan de prevención frente a riesgos del Parque Nacional de Monfragüe.



Por otra parte, se encomiendan 'Actuaciones de restauración de ecosistemas en zonas afectadas por incendios forestales del Parque Nacional de Monfragüe' en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



El coste de este segundo encargo asciende a 539.863,91 euros, financiados al 100 por cien mediante fondos Next Generation EU, según ha informado la Junta de Extremadura tras la celebración del Consejo de Gobierno.



Cabe recordar que el 14 de julio de 2022 se declaró un incendio forestal cerca de Casas de Miravete, que en su desarrollo llegó a calcinar una superficie total de 2.757,03 hectáreas de los términos municipales de Casas de Miravete, Jaraicejo y Romangordo.



El Consejo de Gobierno acordó en agosto y en diciembre la declaración de emergencia para la ejecución de actuaciones en las zonas afectadas. El encargo que se autoriza en esta ocasión es para ejecutar obras que, si bien no ostentan la consideración de emergencia, resultan "indispensables" para la "correcta recuperación" de los valores naturales afectados por este suceso.



A través de este encargo se realizarán actuaciones en caminos e infraestructuras, trabajos de corrección hidrológica y tratamientos selvícolas, además de la erradicación de eucaliptos mediante tratamiento químico y cerramientos.



DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL



Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha declarado el interés general de las actuaciones de prevención de incendios forestales en el Parque Nacional de Monfragüe y en las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) de las Hurdes y la Sierra de Gata.



Esta declaración lleva implícita además la consideración de utilidad pública, a los efectos de la necesidad de ocupación temporal por el plazo indispensable de los terrenos afectados para la ejecución de los trabajos, y el carácter gratuito de la ejecución subsidiaria.



En el caso del Parque Nacional de Monfragüe, al tratarse de una zona de especial vulnerabilidad por sus valores ambientales y poseer una deficiencia de infraestructuras preventivas tradicionales en caso de incendio, es necesario disponer de una planificación preventiva. Para ello se ha elaborado un Plan de Defensa de la Zona de Alto Riesgo (ZAR) en el Parque.



Hasta la entrada en vigor de este Plan, se considera necesaria y urgente la ejecución de los Planes de Prevención de Incendios Forestales de los montes del Parque Nacional.



En el caso de las ZAR de las Hurdes y Sierra de Gata, se considera imprescindible que las infraestructuras de prevención previstas en Planes Periurbanos de Prevención de Incendios se ejecuten lo antes posible, ya que los municipios afectados pueden considerarse como vulnerables, siendo necesario disponer de elementos de prevención que minimicen en caso de incendio los daños a la población y sus bienes para mantener la viabilidad de los municipios.