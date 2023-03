SES espera lograr a mediados de abril que demora en Atención Primaria no supere 48 horas

Ep.



El Servicio Extremeño de Salud (SES) espera alcanzar a mediados del próximo mes de abril su objetivo de que la demora estructural para ser atendido a demanda en la Atención Primaria no supere las 48 horas.



En estos momentos, el 12 por ciento de las zonas de salud de la región, en su mayoría ubicadas en grandes núcleos de población, tienen una demora estructural de más de 48 horas, un porcentaje que se pretende disminuir con la incorporación, por ejemplo, de más personal, entre otras medidas ya puestas en marcha.



Estos datos han sido dados a conocer este jueves, en rueda de prensa, por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha informado sobre el Plan de Atención Primaria Objetivo: 48 horas.



ACCIONES LLEVADAS A CABO



En su intervención, el consejero extremeño ha destacado los acuerdos alcanzados con el Sindicato Médico de Extremadura y con el resto de organizaciones presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad que han permitido contar con más herramientas ante la falta de especialistas, una situación que afecta a todo el país.



De esta forma, Vergeles entiende importante reducir las demoras existentes en la Atención Primaria de Salud y considera que 48 horas para las consultas a demanda es un "plazo razonable".



Según el Barómetro Sanitario, los pacientes extremeños esperan de media 6,6 días y aunque, es una de las cifras más bajas de las comunidades autónomas, no es "nada complaciente", según el consejero.



Por ello, y tras pasar la fase "más aguda" de la pandemia, se tomaron una serie de medidas encaminadas a alcanzar el objetivo de que se pudiera obtener cita en un plazo máximo de 48 horas, entre ellas la adecuación y reestructuración de agendas médicas o asegurar la igualdad en tiempos de los distintos canales de solicitud de cita, entre otras.



En concreto, en cuanto a la modificación de las agendas que tenían demora, se acordó que, hasta en tanto se absorbía la demora y aunque la consulta tipo era de 36 huecos, se incrementarían dichos huecos hasta los 40.



La segunda de las medidas, que también deriva del acuerdo al que se llegó con Simex y en Mesa Sectorial de Sanidad, correspondió a la puesta en marcha de las consultas de tarde que se han implementado en diferentes zonas de salud y siempre en aquellos centros con demora que hubiesen hecho uso de la primera acción de incremento de huecos.



De este modo, Vergeles ha informado de que el total de agendas de médicos de familia en el Servicio Extremeño de Salud está alrededor de las 818 y a 12 de febrero, que es cuando se inició la batería de medidas, un total de 385 agendas de esas más de 800, tenían una demora superior a las 48 horas.



Pasados unos días, y solo con la ordenación de las agendas, a 6 de marzo se alcanzó una reducción de las agendas con demora en Atención Primaria hasta las 314, mientras que ya con el despliegue del resto de las medidas, el 20 de marzo, cuando se realiza otro corte, las agendas con demoras superiores a las 48 horas se sitúan en las 266.



En este sentido, José María Vergeles ha recalcado que no todas las zonas de salud tienen demora en Extremadura sino que los retrasos se circunscriben a aquellas zonas con mayor densidad de población.



De igual modo, y si en lugar de analizar las demoras por agendas se hace por zonas de salud, en febrero el 37 por ciento de las zonas de salud tenían demoras superiores a las 48 horas, en el corte del 6 de marzo el porcentaje descendió al 30 por ciento, mientras que el 20 de marzo las zonas de salud que se veían afectadas por las demoras de más de 48 horas habían bajado al 18 por ciento.



Asimismo, en el último corte realizado el 28 de marzo, ya son el 12 por ciento de las zonas de salud las que presentan una demora de más de 48 horas para conseguir una cita en Atención Primaria.



Cabe señalar que una de las medidas implantadas para reducir las esperas en Atención Primaria también fue la puesta en marcha de consultas en horario de tarde, que se implantaron en los centros de salud de Plasencia 1, Plasencia 2 y Plasencia 3, en Aceuchal, en Hornachos, en el Obispo Paulo de Mérida, en Almendralejo San José y en Almendralejo San Roque.



Además de en Guareña, en la zona de salud de Calamonte, en la zona de salud de San Luis de Mérida, en La Zarza, en Navalmoral de la Mata, en Talayuela, en Moraleja, en Badajoz Zona Centro, en Badajoz San Fernando, en Badajoz La Paz, en Badajoz San Roque.



Así como en Montijo, en Cáceres La Mejostilla, en Castuera, en Don Benito Oeste y en Don Benito Este, en Villanueva de la Serena Norte y en Villanueva de la Serena Sur y en Navalvillar de Pela.



INCORPORACIÓN DE MÁS PERSONAL



Asimismo, las siguientes medidas a llevar a cabo será la incorporación de personal, como por ejemplo, 16 unidades básicas asistenciales, ocho trabajadores sociales que tendrán el objetivo inicial de poner en marcha la Estrategia de Participación Comunitaria en Salud, diez fisioterapeutas en diez zonas de salud y 15 auxiliares administrativos que iniciarán su actividad a partir del 10 de abril.



En cuanto a las 16 unidades básicas asistenciales, que están dotadas con un médico y un enfermero, se implantarán en el Centro de Salud de Navalmoral de la Mata e iniciará su actividad el 3 de abril, mientras que en el Área de Salud de Cáceres se incorporará una unidad básica al Centro de Salud de Aldea Moret, que inició su actividad el 29 de marzo, y en la zona de salud de La Mejostilla, iniciando su actividad el 28 de marzo.



Asimismo, en el Área de Salud de Mérida, inician su actividad este jueves, día 30, en la zona de salud de Mérida Norte, en la zona de salud Obispo Paulo, en la zona de salud Almendralejo San Roque y en la zona de salud Almendralejo San José, con dos unidades básicas asistenciales.



Por su parte, en el área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, inició su actividad la unidad básica asistencial el pasado 27 de marzo en el Centro de Salud Don Benito-Oeste, y en el área de salud de Badajoz iniciarán su actividades el 3 de abril en la zona de salud de San Roque, en la zona de salud de Montijo, en la zona de salud de San Fernando, con dos unidades básicas asistenciales, y en la zona de salud de Valdepasillas, con dos unidades asistenciales, y, finalmente, y ya creada e iniciada su actividad en el Centro de Salud Zafra 1, del Área de Salud de Llerena-Zafra.



A preguntas de los medios, el vicepresidente segundo de la Junta ha destacado que, en total, los acuerdos que se adoptaron con el Sindicato Médico de Extremadura y también en la Mesa Sectorial de Sanidad, la inversión anual supera los 14,5 millones de euros.



VERGELES RECHAZA DISCRIMINACIÓN HACIA LOS VETERINARIOS



A preguntas de los medios por las críticas del Sindicato de Veterinarios de Extremadura sobre los profesionales que desarrollan su labor en Atención Primaria, Vergeles ha rechazado que se haya producido "algún trato discriminatorio"



De este modo, el consejero ha asegurado que en la Mesa Sectorial no se ha pedido "nada" en relación a las afirmaciones pronunciadas por el Sindicato Veterinario de Extremadura.



Por otro lado, y preguntado por quejas de algunos médicos del área de salud de Badajoz con contratos de baja duración, Vergeles ha asegurado que se ofrece contratos prolongados "donde hacen falta esos contratos prolongados".



"Si disponer de un contrato de calidad se interpreta que tiene que ser en Badajoz ciudad o en el área de salud de Badajoz en concreto y sólo en ese área de salud, evidentemente no podemos ofrecerlo. Ahora está el Valle del Ambroz, que tienen interinidades; el Valle del Jerte, que tienen interinidades; está la Vera, que tiene interinidades, esta Coria, que tiene interinidades, está Llerena-Zafra, que tienen interinidades", ha expuesto.