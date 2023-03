El Hospital Centro-Vivo de Badajoz, todo "un revulsivo” para la ciudad y la provincia

Desde que abriera sus puertas en diciembre de 2021, el Hospital Centro-Vivo de Badajoz se ha convertido en todo “un revulsivo” para la propia ciudad y la provincia. Y es que en sus instalaciones se ofrecen multitud de actividades que tocan distintas temáticas que van desde la cultura a la sostenibilidad y el medio ambiente, pasando por la gastronomía y el turismo. Todas ellas se programan para todo tipo de público con la máxima de que esté en continuo funcionamiento, que no sea “estático”, sino todo lo contrario “un centro vivo”, tal y como su nombre y slogan indican.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, tenía claro desde que llegó a la Institución provincial pacense -allá por el año 2015- que el que fuera en su día Hospital de San Sebastián, también conocido como Hospital Provincial de Badajoz, tenía que tener una reforma estructural y después dotarse de contenido para ofrecerlo a la ciudadanía. De hecho, “se encontró con un edificio que acabábamos de recuperar de una cesión que había habido al Ministerio de Turismo, porque en principio se pensó que pudiera ser un Parador, pero con la crisis económica que sufrimos en el 2010, no fue posible”, recuerda el director del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Alejandro Peña.

En una conversación con Regiondigital.com, recalca que una vez que ese edificio volvió a ser propiedad de la Diputación pacense, “el compromiso fue claro: primero hacer una reforma que ha sido muy interesante y que nos llevó prácticamente una legislatura; y una vez que estuvo hecho se empezaron los trámites para que pudiera ser un espacio gastronómico, pero desgraciadamente se nos cruzó la Covid-19, que también fue un contratiempo con el que no contábamos”. Pese a ello, según sus palabras, “el compromiso” de la Institución provincial, con su máximo responsable al frente, “al final fue firme desde el primer momento”, ya que entendieron que el Hospital “era un espacio que no podía permanecer más tiempo cerrado”.

Así pues, tal y como subraya Peña, en este caso “sí que ha habido un compromiso cumplido”. “Nosotros, como Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad que estamos dinamizando el Hospital, estamos muy satisfechos de haberlo podido conseguir”. En este punto, traslada la idea de que cuando pensaron en el edificio, en el slogan y en el logo de Centro Vivo, “teníamos claro que allí tenían que pasar cosas, porque sino un edificio con tantísimos metros cuadrados no queríamos que se convirtiera en algo estático, donde la gente pasara y mirara”.

De este modo, allí se puede encontrar a gente aprendiendo a cocinar, tal y como sucede en los Campamentos Gastronómicos con los niños en verano y en Navidad, los cuales “han tenido muchísimo éxito. También está presente la Universidad con ‘La Noche de los Investigadores’, hay gente vendiendo su gastronomía, productores locales, gente reparando sus cosas… Todo ello “en esas líneas de gastronomía, desarrollo rural, cultura -con la Sala Vaquero Poblador-, turismo -con la Oficina Provincial Permanente- y sostenibilidad”.

En definitiva, “creo que es un centro que trabaja para que todo el mundo entienda que hay otra manera de hacer las cosas y si somos un poquito más respetuosos con todas nuestras actividades, al final es futuro para toda la provincia”, asevera.

“TODO UN REVULSIVO” PARA BADAJOZ Y LA PROVINCIA

Y es que “todo un revulsivo” ha supuesto el Hospital Centro-Vivo de Badajoz para la ciudad y la provincia, en palabras del propio Peña. Este singular edificio está situado entre las Plazas de Minayo y San Antón, perteneciente a la Diputación, y la inversión realizada para su recuperación supera los 3,4 millones de euros. “Creo que un centro de estas características, en la ubicación que tiene y el dinamismo que ha experimentado en estos escasos catorce meses que llevamos de trabajo, para nosotros es un orgullo, estamos muy contentos. Creo que para la ciudad y para la provincia es un escaparate, un lugar donde se desarrollan muchos programas culturales, ambientales, gastronómicos, turísticos… es una maravilla desde nuestro punto de vista”, apostilla.

Echando la vista atrás, recuerda que en septiembre de 2021 se decidió ponerlo en marcha, fue cuando empezaron a poner la maquinaria a funcionar, para luego en diciembre, tres meses después, inaugurarlo. “Lo planteamos como un sitio de intercambio, como un lugar donde dentro de unas temáticas determinadas como son la cultura, el turismo, el desarrollo rural y la sostenibilidad -los cuatro pilares- pilotaran todas las actividades que allí se desarrollan. La idea era tener ese espacio a disposición de toda la sociedad de la provincia, de todas sus entidades públicas del tercer sector... la iniciativa privada también puede hacer uso del espacio… Al final es tener un lugar donde podamos hablar de estas distintas líneas de trabajo que tenemos y que son tan importantes para el desarrollo de la provincia y también de la ciudad”, detalla el responsable.

No obstante, hasta llegar a diciembre de 2021, la Diputación de Badajoz llevaba ya “cuatro años” trabajando en la rehabilitación física de este espacio. De hecho, la obra de poner en valor el espacio inicialmente se hizo con un planteamiento de poderlo convertir en un espacio gastronómico, “pero cuando realmente se preguntó al sector si estaban interesados en destinar ese espacio y en poderlo utilizar para un enfoque exclusivamente de gastronomía, el sector no respondió por distintos motivos”. Evidentemente, según exclama Peña, “la pandemia que todos hemos sufrido tuvo mucho que ver y en ese momento no se dieron las circunstancias”.

Pese a este contratiempo, una cosa estaba clara y era el compromiso de la Institución provincial por abrir este espacio a la ciudadanía, por lo que en el verano de hace dos años “empezamos a trabajar en cuáles iban a ser las líneas estratégicas, y también en cómo teníamos que dotar el espacio con los medios técnicos y humanos para que realmente fuera un centro vivo, que es lo que es hoy y que todos los días hubiera actividades”, recalca el director del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Todo ello, ha requerido un esfuerzo a nivel de organización, pero que han afrontado “con mucha ilusión, porque los resultados están ahí”, dice.

UN INDICADOR “ABRUMADOR”: 180.000 PERSONAS EN DOCE MESES

El que hayan pasado por el Hospital Centro-Vivo de Badajoz un total de 180.000 personas en doce meses “es un indicador abrumador”, puesto que “es una cifra que supera la población de la propia ciudad donde estamos que, por otro lado, es la ciudad más importante de Extremadura, por lo menos a nosotros nos lo parece”. Así pues, Peña se muestra convencido de que a lo largo de este año “vamos a superar esta cifra, porque estamos viendo ya la demanda”. Además, como dato reseñable, cita que el día que más personas accedieron -gracias al control instalado en los dos accesos que hay en el edificio y que identifica el número de personas exactas- fueron 8.000, coincidiendo con La Noche en Blanco de la capital pacense.

Y es que estas instalaciones cuentan con dos servicios de carácter permanente que son la Oficina Provincial de Turismo y la Sala Vaquero Poblador, “lo que viene siendo la ‘sala bis’ de la Vaquero Poblador, cuya sala principal está en la calle del Obispo”, donde se recogen exposiciones temporales de pintura y de escultura, fundamentalmente. Se trata de dos espacios fijos “que, de alguna manera, cualquier persona que pasa por el Hospital los encuentra en cualquier momento del año”.

Y después están el resto de los espacios, que fundamentalmente son cuatro patios y una galería central. Se trata de “espacios polivalentes donde, en función tanto de las propias actividades que Diputación organiza, como de esos terceros -que son entidades, organizaciones o empresas que mandan-, se van configurando dependiendo de esas actividades ya más concretas”, detalla.

A la vista de todo este contenido, Peña aclara que el Hospital Centro-Vivo siempre nació como una idea de “ser un espacio polivalente y multifuncional”, por lo que “no queremos perder tampoco ese sello, porque el mensaje que queremos transmitir es que es un espacio abierto a cualquier tipo de actividad y destinar espacios a cada cosa te encorseta, por lo que siempre teníamos claro que tenía que ser de esta manera”.

También hay, por ejemplo, un patio donde hay un auditorio en el que se celebran charlas, presentaciones de libros o las actuaciones de circo que se hacen todos los primeros sábados de cada mes por la mañana, con motivo de los mercados gastronómicos. “Ese patio del auditorio principal sí que tiene esa configuración de auditorio, pero es verdad que se va utilizando en función de la actividad del propio edificio. Si hay una Semana sobre la Contaminación Lumínica, es el auditorio el que acoge la jornada”, insiste.

SUPERAR LAS 260 ACTIVIDADES DEL AÑO PASADO

Lo que está claro es que el Hospital Centro-Vivo de Badajoz cuenta con una gran variedad de espectáculos, actividades y eventos. Prueba de ello es que, pese a ser el primer año y que la gente no conocía el espacio, fueron 260 las actividades programadas en 2022, una cifra que desde el Área de Desarrollo y Sostenibilidad ven más que probable superar. “Si estamos celebrando 25 actividades al mes, podremos llevar ya entorno a unas 75, por lo que creo que vamos a superar las del año pasado, nosotros ya tenemos solicitudes para la Navidad de 2023”, asevera.

Precisamente, de todos esos eventos celebrados –“prácticamente salen casi a uno por día”- Peña destaca algunos “muy interesantes” relacionados con la gastronomía. Así cita la 1ª y 2ª edición de Sabor Badajoz, una Feria de la Cerveza Artesana, así como la Feria de Productores Locales. En relación a ésta última, destaca que “es un catálogo propio de Diputación y donde los primeros sábados de cada mes ofrecemos a los productores de la provincia la posibilidad de que vengan y ofrezcan sus productos a los vecinos de Badajoz”.

De hecho, tal y como precisa, esta actividad que arrancó en diciembre de 2021 tuvo tanto éxito que se ha consolidado, por lo que “se viene desarrollando periódicamente los primeros sábados de cada mes”. “Arrancamos con un espectáculo de circo para toda la familia que lo hacemos en colaboración con el Área de Cultura de Diputación, y luego seguimos con el Mercado de Productores Locales que está teniendo bastante éxito, y que hemos complementado organizando -también al mediodía- una degustación gastronómica con productos también de la provincia. Esto ya se ha quedado como fijo”, recalca.

Al mismo tiempo, también hacen coincidir ese sábado con la actividad ‘Repair Café’, con la que “estamos ayudando y enseñando a la gente a reutilizar sus aparatos estropeados o su ropa, en esa línea de sostenibilidad que queremos mantener; todos tenemos que concienciarnos de que hay muchas cosas que se pueden reparar, que pueden tener una segunda vida, en lugar de desecharlas y comprar una cosa nueva”. Esta actividad está montada entre la Diputación y distintos profesionales y voluntarios, por ejemplo, en reparación de bicis, reparación de electrodomésticos, reparación de ropa… Eso sí, para participar hay que inscribirse.

“Se abren las inscripciones y tenemos grupos de personas que vienen con sus propios productos que no funcionan, pero no para que los dejen allí y se los arreglemos nosotros, sino para enseñarles a ellos hacerlo. Son talleres más cerrados, de una manera de contar con que la gente cuando venga tenga sitio”, especifica el responsable. En este sentido, recalca que hay muchas actividades que requieren de inscripción, sin embargo, el propio Mercado de Productores Locales no. “La gente puede entrar y salir, de hecho, el Hospital se configura como un espacio más urbano, donde la gente entra y sale, se mueve por los pasillos y tiene plena libertad”, asevera.

Otra de las actividades gratuitas que también está funcionando “muy bien y que está teniendo muchísimo éxito”, a su juicio, es lo que desde el Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad se está haciendo con la de Cultura, y que consiste en que todos los jueves del año por la tarde, a las 20:00 horas, hay actuaciones, música o poesía de distintos estilos.

¿CÓMO PUEDO SER PROTAGONISTA EN EL HOSPITAL CENTRO-VIVO DE BADAJOZ?

Así pues, las personas o entidades que quieran llevar sus actividades o proyectos al Hospital Centro-Vivo de Badajoz y darlos a conocer, tienen que seguir un proceso “muy sencillo”. Lo primero que tienen que hacer es entrar en nuestra web -https://elhospital.dip-badajoz.es/- donde hay un formulario de contacto o directamente enviar un correo electrónico a elhospital@dip-badajoz.es.

Después, desde el Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad les trasladarán un formulario de solicitud “para conocer exactamente qué actividad es, qué recursos, qué superficies y qué espacios necesitan, si ya conocen El Hospital… Si no lo conocen les invitamos a que vengan, porque siempre es mejor que sobre el mismo edificio, la persona que se imagina un evento sepa realmente cómo son los espacios”.

Para ello, se cuenta con un equipo de diez personas, aproximadamente, que trabajan para que todo salga a la perfección, “que son el corazón del Hospital y hacen que la maquinaria no pare”. Además, según Peña, “nosotros también vamos teniendo más capacidad, se ha aprobado un Reglamento de uso del Hospital, así como una Ordenanza para que quede claro lo que cuesta cada cosa, porque esos espacios son un patrimonio público”. Así pues, lo que se hace “es una autorización de uso de ese espacio y eso conlleva el pago de un canon para las actividades, porque si no sería también imposible de llevarlo a cabo”, incide.

En definitiva, tal y como defiende el director del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación, “la gente tiene que valorar también que es un espacio que ya solamente abrirlo tiene unos gastos tanto de funcionamiento como de mantenimiento, y de alguna manera las personas o las entidades que lo utilicen tienen también que aportar”, sentencia.