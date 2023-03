De Miguel reprocha a Vara que no ofrezca "un futuro de certidumbre" a los jóvenes

La presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reprochado este jueves al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "no tenga la suficiente valentía" para ofrecer "un futuro de certidumbre" para la juventud extremeña.

Concretamente, en la última pregunta formulada en el Pleno de la Asamblea, la también portavoz de Unidas por Extremadura y candidata a la Presidencia de la Junta ha realizado una radiografía de la situación a la que se enfrentan los y las jóvenes de Extremadura tras cuatro años de gobierno socialista.

"Cuando comenzó su mandato casi uno de cada tres jóvenes estaban parados. Hoy, cuatro años después, seguimos igual", ha dicho De Miguel, quien también ha señalado que se va a acabar la legislatura "con más de 10.000 jóvenes fuera de nuestra tierra".

Además, la portavoz de Unidas por Extremadura ha continuado asegurando que las políticas de retorno "han sido fallidas", porque sólo ha habido 8 beneficiarios de las ayudas al retorno para montar empresas y sólo 57 familias se han acogido a las ayudas de entre 1.500 y 2.900 euros para regresar.

A su vez, tal y como informa la formación morada en una nota de prensa, De Miguel ha lamentado que las oportunidades laborales para la juventud que propone Fernández Vara "sea que nuestros jóvenes se coloquen el casco de minero, que se ajusten la pajarita para lanzar las cartas en el Elysium City, que aprendan a servir gyntonics a las grandes fortunas que siguen haciendo de Extremadura su patio de recreo o que se enfunden el traje de basurero para recoger los residuos industriales de Europa".

"Tenemos que ofrecer oportunidades laborales decentes", ha continuado la portavoz, porque solo el 31 por ciento de los menores de 30 años tienen un empleo y la mitad de ellos lo hacen con contratos temporales y precarios.

Igualmente, De Miguel también ha asegurado que la juventud no tiene acceso a la vivienda en la región, ya que la tasa de emancipación ha pasado del 19,2 por ciento al 16,8 en los últimos cuatro año.

Tampoco, según la diputada, tiene garantizado el derecho a la movilidad porque las conexiones ferroviarias son insuficientes y las de autobús "están obsoletas".

En esta línea, De Miguel ha continuado afirmando que tampoco la juventud extremeña tiene acceso a una conexión de internet a alta velocidad, "ya que en algunos pueblos el internet sigue yendo a pedales a pesar de que en 2009 usted ya nos prometió la fibra" y que los servicios públicos se han deteriorado, especialmente la sanidad, en los últimos años.

"Sin servicios públicos, sin vivienda, sin oportunidades laborales, sin transporte y sin fibra, ¿qué futuro le estamos ofreciendo a la juventud de Extremadura", le ha preguntado.

No obstante, a pesar de todo ello, De Miguel ha asegurado que "no se resigna" y ha instado a Fernández Vara a hablar de todo esto, "porque esto no es hablar del sexo de los ángeles, es hablar del futuro, el de la juventud y el de Extremadura", ha sentenciado.

VARA RESPONDE

En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, el presidente de la Junta ha destacado que en la actualidad hay la mitad de jóvenes en paro de los que había hace 7 años "y ese es un dato positivo, pues son 21.000 menos de los que había entonces".

Así, con estas cifras sobre la mesa, ha confirmado que entonces "estábamos a 12 puntos de la media española y ahora estamos a 5,6, por lo que la situación ha mejorado objetivamente".

Igualmente, Fernández Vara ha relatado que en el año 2022 se han creado 13.400 puestos de trabajo, "siendo el 50 por ciento de jóvenes" y que el salario bruto anual de los jóvenes ha subido un 44 por ciento desde el año 2015, que se han puesto en marcha las ayudas al alquiler y a la vivienda.

El presidente autonómico también ha hablado de la Ley de Vivienda "que hoy se va a aprobar y que está hecha pensando en gran medida en los jóvenes", según informa la Junta en una nota de prensa.

Para finalizar, Fernández Vara ha confirmado que con "la gran cantidad de proyectos" que están llegando a la región, "vamos a necesitar" a todos los jóvenes, "a los que están aquí y a los que están fuera" para cubrir la amplia oferta de trabajo que se va a generar en los próximos años.