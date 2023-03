PSOE pide a Guardiola que hable sobre la "abstención" del PP a la moción de Vox

Ep

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha pedido al PP en la región, liderado por María Guardiola, que abandone la "técnica del avestruz" y se pronuncie sobre la "abstención" que "parece ser" va a votar la formación 'popular' ante la moción de censura de Vox al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras considerar que dicha moción "va a ofrecer la peor versión del PP", porque "parece ser que se va a abstener", y que "en ningún país del entorno la derecha moderada se atrevería a abstenerse con la extrema derecha", Vega ha afirmado que el PP extremeño debería pronunciarse sobre esta cuestión, toda vez que "el PP, lejos de moderarse ha girado más a la derecha, situándose en extremos poco recomendables para el país y que bien poco hace por el bienestar de los ciudadanos".

Así, la portavoz socialista ha entendido que la "abstención" del PP a la moción de censura de Vox se debe a que el 'popular' Alberto Núñez Feijóo "no es capaz de enfrentarse a sus propios miedos y no es capaz de tomar decisiones", y ha recordado que incluso cuando Pablo Casado lideraba a dicho partido éste "votó en contra de la moción de censura de la ultraderecha en 2020.

"No debería ser tan difícil (que el PP vote en contra de la moción de censura también ahora)... Es el botón rojo, el botón que dice 'no', el mismo botón que el PP utilizó para votar no a la reforma laboral, a la subida del SMI, a la subida de las pensiones, al ingreso mínimo vital, a la Ley del Aborto en 2010 y el mes pasado", ha recalcado Soraya Vega en rueda de prensa este lunes en Mérida.

En este mismo sentido, ha pedido al PP extremeño que se pronuncie sobre la postura del partido a nivel nacional ante la moción de censura, así como también que aclare su posicionamiento sobre la fusión de Don Benito y Villanueva.

"No sabemos si van a decir algo (el PP de Extremadura) o van a utilizar la técnica de la avestruz. ¿El PP de Extremadura está con lo que defendió Monago o con lo que están defendiendo desde el PP de Don Benito?, ha preguntado sobre la fusión la portavoz del PSOE regional, quien ha ironizado con que "al final va a resultar que con Monago y Casado el PP tenía las cosas un poquito más claras".

SITUACIÓN "ESPERPÉNTICA"

Así, se ha pronunciado Soraya Vega sobre la situación "esperpéntica" que, se va a producir este martes en el Congreso de los Diputados con la moción de censura que plantea la extrema derecha y que viene a decir "lo importante que es la estabilidad política como la que tenemos en Extremadura" y representada por Vara.

"Esa estabilidad es posible gracias a la mayoría social y estable que tenemos, y que vamos a revalidar el próximo 218 de mayo, que va a permitir que Extremadura siga creciendo como lo está haciendo", ha defendido.

Para la portavoz socialista, la moción de censura "va a permitir confrontar modelos: el modelo que defiende la extrema derecha y la derecha rancio, antiguo, anclado en el pasado, sin ilusión y sin nada que ofrecer, que piensa en las élites y machaca a las clases trabajadoras... La peor derecha que ya conocemos", y por otro "el modelo del Gobierno, que defiende el PSOE, donde la prioridad son las personas, el centro de la acción política se centra en las clases medias y trabajadoras, un modelo de país que mira al futuro".