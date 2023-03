Miles de personas se manifiestan por toda Extremadura para reivindicar una igualdad real

Ep/Rd



La manifestación más multitudinaria ha tenido lugar en Cáceres, donde, según cifras oficiales de la Delegación del Gobierno, se han dado cita unas 3.500 personas para reivindicar la necesidad de no dar "ni un paso atrás" en los derechos de las mujeres que se han conseguido en estos años.



Concretamente, la manifestación ha salido a las 18,30 horas desde la plaza de América para recorrer la avenida de España y la calle San Antón, hasta llegar a la Plaza Mayor una hora más tarde donde se ha leído un manifiesto y alumnas del Conservatorio Profesional de Danza han realizado una performance.



En el manifiesto, leído por la concejala de la Mujer, María José Pulido, se recoge que las mujeres siguen denunciando el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en los centros de trabajo, así como los techos de cristal y la precariedad laboral, porque los trabajos a los que logran acceder están marcados por la temporalidad, la incertidumbre, los bajos salarios y las jornadas parciales no deseadas.



Mientras, la manifestación de Mérida ha congregado a unas 1.400 personas según los datos oficiales, bajo el lema 'Mujeres feministas en lucha', que han clamado contra el patriarcado y la prostitución y por los derechos de la mujer.



Los manifestantes se han concentrado en la Plaza de España de la capital extremeña antes de iniciar un recorrido por las calles de la ciudad con proclamas como 'Ni suelos de barro ni techos de cristal' y 'No es un caso aislado, se llama patriarcado', junto a que 'Viva la lucha de las mujeres", entre otros.



Entre los asistentes a la manifestación de Mérida se encontraba el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien ha reivindicado que "no se puede ser socialista sin ser feminista, ya que quizá es la peor de las injusticias, la discriminación de la mujer frente al hombre".



Bolaños ha estado acompañado en la manifestación por el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha considerado, en alusión a los 40 años de Estatuto de Autonomía de Extremadura que está celebrando la región, que "probablemente no se entendería lo que ha pasado en esta tierra en los últimos 40 años, si no fuera gracias a las mujeres".



Y, en Badajoz, se han manifestado unas 1.200 personas para reivindicar la igualdad, los derechos de las mujeres y tanto los que quedan por alcanzar, como las ya "conseguidos".



En la protesta, que se ha desarrollado entre la avenida de Huelva y el Paseo de San Francisco, se han podido ver distintas pancartas, entre ellas la que encabeza la marcha, que rezaba: '¡Si nosotras paramos, se para el mundo!', o la de la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz 'Por la igualdad y contra la violencia de género'.