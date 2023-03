Gil Rosiña: "Las políticas de igualdad tienen que estar en la mesa grande"

Ep.



La consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha reafirmado este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que "las políticas de igualdad tienen que estar en la mesa grande, allí donde se deciden las cosas", tras lo que ha reivindicado que "es necesario que las mujeres estemos en la toma de decisiones".



De esta forma se ha pronunciado Gil Rosiña este miércoles en una entrevista en el programa 'Ahora Extremadura' de Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, con motivo del 8 de marzo, en la que ha aludido a la "mochila" que cargan las mujeres que "pesa más de la cuenta", por el "miedo" y la "autoexigencia" con ellas mismas.



Y es que "los cuidados aplastan a las mujeres", ha aseverado Gil Rosiña, quien ha añadido que "existe una brecha salarial" entre mujeres y hombres, tras lo que ha valorado que en los 40 años de autonomía que ahora cumple Extremadura, las mujeres han "cambiado de manera extraordinaria", y se ha alcanzado la "cifra récord" de 189.000 mujeres trabajando en Extremadura.



"Pero eso no nos debe hacer caer en espejismos de igualdad", ha advertido Gil Rosiña, ya que según ha dicho, es necesario seguir trabajando "para que las mujeres no sigan teniendo los peores empleos, que no siga existiendo la brecha salarial ni esos techos de cristal" que provocan que en la administración pública, "las mujeres renuncien a ser jefas de servicio".



Respecto a la Ley de Paridad aprobada este pasado martes por el Consejo de Ministros, la consejera extremeña de Igualdad ha considerado que "sigue siendo necesaria por muchas cuestiones" y "no es una frivolidad", ya que "o las mujeres estamos en los ámbitos de poder, o las decisiones están tomadas solamente con la mitad de la visión" del asunto a tratar, por lo que "están tomadas de manera adecuada".



Un objetivo que "afortunadamente" se va "consiguiendo en los ámbitos de las instituciones" del país y de la región, es necesario "hacerlo llegar también al poder privado y económico", ha reafirmado Gil Rosiña, quien ha defendido que "en todos los ámbitos de la vida, allí dónde se deciden las cosas, tienen que estar las mujeres", ha señalado.



En este punto, la consejera de Igualdad ha lamentado que "las políticas de conciliación y corresponsabilidad han estado faltas en este país de un compromiso firme por parte de los gobiernos", así como de "un presupuesto importante, porque son cuestiones que necesitan de muchos recursos", tras lo que ha valorado que en la actualidad "por vez primera" se están "empezando a construir esas políticas públicas", ha dicho.



El objetivo es "aspirar a que en la próxima generación de mujeres", los conceptos de los que ahora se habla, como la autoexigencia, "desaparezcan" para que puedan "ir transitando hacia lo que queremos, que es la igualdad real, lejos de la igualdad formal en la que estamos instaladas", ha concluido la consejera.