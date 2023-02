Sobre el tren extremeño, Vara no quiere dimisiones sino "compromisos del Gobierno"

Ep

De esta forma, lo ha explicado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ante las últimas dimisiones en Renfe por el error de los trenes en Asturias y Cantabria.

Según Fernández Vara, "Al final, las cosas son mucho más serias que todo eso, yo no quiero dimisiones, lo que quiero es actuaciones", tras lo que ha planteado que "¿alguien asegura que porque alguien se vaya o alguien venga, de verdad las cosas cambien?".

En Cáceres, tras la firma de un convenio con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, Fernández Vara ha recalcado que quiere "compromisos", y a su juicio, "desde el minuto uno, lo que tiene que hacer el Gobierno es demostrar que tiene un compromiso real con esta tierra", planteando que si "¿cree de verdad alguien que porque haya una dimisión más o menos, los compromisos se cumplen?" y, reafirmando que cree "mucho más en los compromisos reales, que en los formales"

Asimismo, ha explicado que en el Pacto por el Ferrocarril han trabajado con los que han dimitido, tanto el presidente de Renfe como la secretaria de Estado, hacia los que tiene "palabras de respeto hacia su trabajo" pero, ha admitido que ha habido "momentos de enconamiento porque hemos tenido dificultades y situaciones que entendíamos que no eran asumibles".

Ha añadido que, "desde hace algunos años, no de siempre, han tenido alguien al otro lado del teléfono" pues, "aquí hasta hace cinco años nadie pensaba ni nadie sabía de Extremadura, ni estaban pendientes de ellos" y, en los últimos años, se han invertido en Extremadura 1.700 millones de euros "porque hay un gobierno con voluntad de hacerlo".

Según Fernández Vara, "a mi lo que me preocupa más que las personas son los compromisos, entonces esto no se resuelve porque uno dimita y otro venga", sino que, "se resuelve porque de verdad haya un compromiso del Gobierno, que es lo que yo quiero, lo que he pedido al presidente y a la ministra, que con esta tierra hay una deuda pendiente que hay que saldar".