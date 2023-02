Raquel Sánchez: Responsabilidades por incidencias tren extremeño fueron "proporcionadas"

Ep.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que la asunción de responsabilidades por las incidencias del tren extremeño fueron "proporcionadas", y ha añadido que la situación "no es equiparable" con lo que ha ocurrido en Cantabria y Asturias, al tiempo que insiste en que "lo importante" es "buscar soluciones" a los problemas.



Así ha respondido por las quejas de algunos colectivos que piensan que la respuesta y las compensaciones que el ministerio ha ofrecido en el caso de los trenes cántabro y asturiano no ha sido igual que la que se dio a Extremadura, ya que en el primer caso le ha costado el puesto al presidente de Renfe y a la secretaria de Estado de Transportes, mientras que en el supuesto extremeño se ha destituido al gerente de la línea y a los responsables de Servicio Público (Media Distancia) y Servicios Comerciales (Alvia e Intercity) de la línea Madrid-Extremadura.



"Cuando se produjeron aquellos incidentes que lamento, dimos la cara y las explicaciones, y quiero recordar que también se asumieron responsabilidades por aquellos días en los que la puesta en marcha del tren no respondió a las expectativas y corregimos las incidencias que se dieron, pero creo que lo más importante es que cuando se producen esos hechos lo más importante es trabajar en buscar las soluciones, y se buscaron", ha señalado la ministra.



En este sentido, ha incidido en que hay que adoptar medidas y soluciones "en función del impacto que se tiene". "En ese momento se actuó con celeridad y se reforzaron todos los mecanismos humanos, materiales y económicos para corregir las incidencias que se estaban dando y por lo tanto, yo creo que se respondió de manera adecuada y proporcionada", ha dicho en relación a las incidencias ferroviarias en Extremadura.



Por ello, ha insistido en que "se asumieron y dirimieron responsabilidades" y ha criticado al PP, que ha pedido incluso la dimisión de la ministra, porque "pocas lecciones puede dar en ese sentido".



SOCAVÓN CÁCERES-BADAJOZ



Respecto al socavón que la tormenta Efraín produjo el pasado mes de diciembre en la carretera Nacional 523 que une Cáceres y Badajoz, entre las localidades de Puebla de Obando y La Roca de la Sierra, y que todavía no se ha solucionado, la ministra ha defendido que la obra se declaró de emergencia y "se está actuando".



"Las obras están avanzando al curso que deben tener, a un ritmo adecuado y las previsiones que tenemos es que antes del verano podamos tener finalizado el puente de cuarenta metros que permitirá de nuevo el funcionamiento de la vía y abrirla al tráfico", ha dicho la ministra.



Raquel Sánchez ha realizado estas declaraciones en Cáceres donde se encuentra este jueves para entregar el Premio Nacional de Arquitectura 2022 al arquitecto Emilio Tuñón. La agenda de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha iniciado con una visita a una parcela situada en el barrio cacereño de Casa Plata donde se van a construir viviendas para alquilar a jóvenes a un precio asequible.



También esta tarde, antes de la entrega del premio, Raquel Sánchez firmará con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, un convenio para acometer actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.