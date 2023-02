La presidenta del PP extremeño pide la dimisión de la ministra de Transportes

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha pedido la dimisión de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que no salga "gratis" el "tren de la vergüenza" que sufre la comunidad extremeña, que "lo raro" es que cuente con una semana sin incidencias.



De este modo, la 'popular' ha solicitado para Extremadura "la misma vara de medir" y la misma "respuesta política" que para otras comunidades, después de las dimisiones del presidente de Renfe Isaías Táboas, y de la secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera, por las incidencias en los trenes de Asturias y de Cantabria, ya que el "tren de la vergüenza" de la región extremeña "no sufre incidencias aisladas" ni "residuales" sino que "lo extraño, lo raro" es que haya semanas sin incidencias.



"Lo que quiero es que se tenga la misma vara de medir para todas las comunidades autónomas y lo que pido es que como aquí no tenemos un presidente que alce la voz ante los agravios que sufrimos los extremeños dimita la ministra, que es lo que exigimos", ha espetado María Guardiola, quien ha tachado de "lamentable" la actitud del Ejecutivo autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara al "ponerse de perfil" con el "tren de la vergüenza" en la comunidad.



"Nosotros (el PP) estamos para hacer política útil y también para dar la cara, y dar la cara implica que el interés y la dignidad de los extremeños está por encima de todo, y defender a Extremadura y defender a los extremeños de los agravios con el tren pues también... porque ponerse de perfil nunca es útil y callarse aún menos", ha dicho en rueda de prensa este miércoles, día 22, ofrecida en la Asamblea.



VISITA DE PEDRO SÁNCHEZ



En este punto, ha recordado que el próximo viernes está prevista una visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Extremadura, ante la que --ha incidido-- "seguro que se le va a poner alfombra roja" por parte de Fernández Vara, que se ha venido manteniendo "callado" mientras el PP exigía "dimisiones y responsabilidades políticas" por la situación del tren extremeño.



"La verdad es que es lamentable la actitud del gobierno de la Junta y de Vara con este tema. Sánchez viene a Extremadura el viernes y seguro que se le va a poner alfombra roja. La última vez que estuvo aquí fue para inaugurar el AVE extremeño al que el resto conocemos como el tren de la vergüenza", ha sentenciado Guardiola, quien ha incidido en que las dimisiones a nivel nacional "han llegado pero no por el tren de Extremadura", y ha lamentado que los "agravios" a la región "salen gratis".



"Nosotros ya hemos visto que nuestros agravios salen gratis, y esas constantes mentiras, chapuzas e incidencias no han tenido una respuesta política adecuada", ha dicho la 'popular', quien ha incidido en que ella tiene "muy claro" que no se va a "callar ni ante Sánchez ni ante absolutamente nadie".



De este modo se ha pronunciado la presidenta del PP extremeño en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en la Asamblea junto a la portavoz y a la secretaria del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente y Gema Cortés, respectivamente, con motivo de una reunión mantenida con los diputados 'populares' en la Cámara legislativa regional.