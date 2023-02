Guardiola apoya a mujeres que deciden ser madre y no coacciona a las que piensan abortar

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reiterado su planteamiento de que hay que apoyar, a su juicio, tanto a las mujeres que deciden ser madre, como que "no se puede coaccionar" a las féminas que están pensando en interrumpir su embarazo, toda vez que "la mujer es la que debe decidir".



Así, tras recalcar que su partido en la región está "a favor de la vida, de una vida digna, deseada y perdurable", ha incidido en que en todo caso para ella "la libertad de la mujer está por encima de todo, por encima de opiniones ajenas, por encima de ideologías, de creencias, de moralidades de los demás".



"La mujer es la que debe decidir y en esa decisión también estará su dolor si decida abortar o su compromiso con la vida si decide seguir adelante con el embarazo", ha dicho Guardiola, quien en este sentido ha defendido que "para eso las instituciones públicas deben acompañar con dedicación, con cuidados y con garantía".



De este modo se ha pronunciado la presidenta regional del PP en respuesta a la petición lanzada este lunes en rueda de prensa por la portavoz del PSOE extremeño, Soraya Vega, de que los 'populares' en la comunidad se pronunciaran de forma clara sobre su postura a favor o en contra del aborto.



"El PSOE extremeño debe estar muy nervioso cuando recurre a este tema sobre el que ya ha hablado y los extremeños conocen mi posición: tengo muy claro que hay que apoyar a las mujeres que deciden ser madres y que no se puede coaccionar a las mujeres que están pensando en interrumpir su embarazo", ha respondido María Guardiola a través de un audio remitido a los medios de comunicación.



"Estamos a favor de la vida, de una vida digna, deseada y perdurable, pero la libertad de la mujer está para mí por encima de todo, por encima de opiniones ajenas, por encima de ideologías, de creencias, de moralidades de los demás... La mujer es la que debe decidir y en esa decisión también estará su dolor si decida abortar o su compromiso con la vida si decide seguir adelante con el embarazo", ha subrayado.



En este sentido, tras indicar que "para eso las instituciones públicas deben acompañar con dedicación, con cuidados y con garantía", ha defendido que "los derechos conquistados por las mujeres no se pueden perder", y ha recalcado que ella aspira a "una Extremadura en la que las mujeres puedan tomar sus decisiones sin miedo a ser señaladas o presionadas".



"No vamos a dar ni un paso atrás porque éste no es un tema que esté en agenda, es un tema más que superado", ha concluido la presidenta del PP de Extremadura.