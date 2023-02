Felipe Vela regresa a la política con Levanta como candidato al Ayuntamiento de Cáceres

Ep.

Los partidos que componen la coalición Levanta (Cacereños por Cáceres, Extremadura Unida y Extremeños) han designado a Felipe Vela como candidato al Ayuntamiento de Cáceres. Vela, que fue concejal independiente con el PP en 2003, fundó Foro Ciudadano en 2007 y logró entrar en el consistorio cacereño siendo clave para darle el gobierno a la socialista Carmen Heras.



Ahora regresa a la política de la mano de la coalición regionalista Levanta que lo ha elegido por unanimidad en una reunión mantenida este pasado jueves en la capital cacereña.



La coalición Levanta ha recalcado que a esa reunión estaban invitadas todas las organizaciones políticas, de ámbito regional, provincial y local, y que el objetivo era "integrar a todas las estructuras con vocación de servicio público, y con un objetivo muy claro, el cambio de rumbo, invertir la tendencia hacia una Extremadura regida por partidos propios".



"A partir de ahora comenzamos una actividad política acercándonos a la ciudadanía, para representar las necesidades que ninguna estructura política ha sabido darle solución, con una identidad clara, y una vocación de servicio público por nuestros paisanos", informa la coalición en nota de prensa.



Respecto a la designación de Felipe Vela, ha señalado que "es una candidatura basada en la experiencia y en la gestión", y que será integrada por "un equipo de trabajo joven, con ímpetu y compromiso con la ciudad de Cáceres, integrados en diferentes estructuras empresariales, y ciudadanas".



"La candidatura de Felipe Vela, es una candidatura fuerte, para representar a una ciudadanía abandonada, y una ciudad que necesita un liderazgo con una hoja de ruta clara. Es el momento de saber gestionar un modelo de ciudad, y dejar atrás las estructuras de partidos nacionales con candidaturas que no aportan valor a las necesidades vecinales", añade la nota.



El objetivo que se persigue con esta candidatura es conseguir un proyecto político que "defienda los intereses de nuestra población dentro de las instituciones locales". "Desde Levanta vamos a dar la batalla para conseguir un cambio de rumbo, comprometidos con nuestros vecinos y sus necesidades reales", concluye.



SOBRE FELIPE VELA



El exconcejal Felipe Vela entró en el Ayuntamiento de Cáceres tras las elecciones municipales de 2003 como independiente en las listas del PP que encabezaba José María Saponi, y llegó a ser concejal de Economía y Hacienda del último gobierno del alcalde 'popular'. Antes de acabar la legislatura se marchó del grupo municipal del PP y se convirtió en concejal no adscrito, dejando a los 'populares' en minoría.



A la cita electoral de 2007 se presentó con su propio partido, Foro Ciudadano, que fue clave para darle la Alcaldía a la socialista Carmen Heras junto al voto del concejal de Izquierda Unida, Santiago Pavón, formando el primer 'tripartito' de la historia política municipal cacereña.



Vela no entró entonces en el gobierno local, pero Heras lo colocó al frente del Consorcio Cáceres 2016 que se creó para impulsar la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura. Ahora vuelve a la primera plana política de la mano de los regionalistas con los que podría conseguir un nuevo escaño en el consistorio cacereño.