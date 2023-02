Junta y Mitma promocionarán 131 viviendas alquiler asequible en Cáceres, Mérida y Montijo

Así, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha firmado este miércoles varios acuerdos con Canarias, Madrid, Murcia, Castilla y León, Extremadura, Navarra y La Rioja, así como con 14 ayuntamientos de estos territorios, para la rehabilitación de 952 hogares y la construcción de 688 nuevas viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. De este modo lo ha rubricado Raquel Sánchez en un acto en el ministerio en el que han participado los consejeros del ramo de los Ejecutivos autonómicos --por Madrid lo ha hecho la directora general de vivienda-- y los alcaldes o concejales de los 14 ayuntamientos. Tras las firmas, la ministra ha explicado que con estos acuerdos en total se podrán rehabilitar más de 950 hogares y construir 688 nuevas viviendas energéticamente eficientes y en alquiler sostenible. Además, Raquel Sánchez ha tomado la palabra para reivindicar su política en materia de vivienda frente a los anteriores Gobiernos, que, según ha lamentado, decidieron "mirar a otro lado": "No todo lo arregla el mercado".

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, han firmado este miércoles en Madrid un acuerdo para impulsar la promoción de 131 viviendas de protección pública energéticamente eficientes destinadas a alquiler asequible en Cáceres, Mérida y Montijo.



Así pues, la titular extremeña de Vivienda ha destacado que a través de este acuerdo se podrá ampliar el parque público de vivienda en una tipología que hasta ahora no se había hecho habitualmente como es la vivienda en alquiler asequible, "pensada para esos sectores de población que se empiezan a emancipar, la gente joven o que no quieren optar por la vía de la compra de la vivienda porque tienen menor permanencia en el territorio o su voluntad es vivir de alquiler".



En este sentido, ha resaltado que se podrá incrementar la oferta de vivienda en alquiler a unos precios "en condiciones", porque están "convencidos" de que la "mejor" manera de controlar los precios del alquiler tiene que ver también con la ampliación de la oferta. "Y las administraciones públicas también podemos colaborar", añade.



Este acuerdo se enmarca en los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



El programa tiene como fin principal incrementar la oferta pública de alquiler, controlar los precios y favorecer el acceso a la vivienda. La Junta de Extremadura concederá en forma de subvención 700 euros por metro cuadrado útil de vivienda, con un máximo de 50.000 euros por vivienda, y los ayuntamientos pondrán suelo público a disposición para una concesión del derecho de superficie durante 50 años de plazo de alquiler de las viviendas.



Se establecen unos precios de alquiler máximos, marcados por los precios máximos de compraventa o adjudicación de las viviendas protegidas recogidos en la orden de 18 de mayo de 2022 por la que se modifican los precios máximos y se actualizan de conformidad con lo establecido en el Decreto 137/2013.



A este respecto, se establecen precios de alquiler máximos de 5,31 euros por metro cuadrado útil de la vivienda para las unidades de convivencia en rentas de hasta 5,5 veces el Iprem y hasta un máximo de 7,85 veces el Iprem para familias numerosas y personas con discapacidad.



VIVIENDAS

En el caso del Ayuntamiento de Cáceres se podrán construir hasta 70 viviendas en un terreno cedido en Casa Plata; en Mérida, hasta 45 viviendas en La Calzada y en Montijo hasta 16 viviendas en la calle Bécquer.

Desde la Junta de Extremadura se realizó petición de estos suelos a todos los municipios de más de 8.000 habitantes. La inversión en Cáceres será de hasta 3,5 millones, en Mérida de 2,25 millones y en Montijo de 800.000 euros con cargo a estos fondos.