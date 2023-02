Ep.



La Junta promueve la marca Extremadura como región emprendedora con más de 40 actividades que se desarrollarán en diferentes localidades de la comunidad durante este mes de febrero y el próximo de marzo.



El objetivo es dar visibilidad y protagonismo al pequeño y mediano emprendedor que quiere impulsar nuevas iniciativas en la comunidad autónoma, a la vez que despertar la "vocación" por la generación de ideas empresariales desde la escuela, desde los más jóvenes.



"Por parte de la Administración no vamos a cejar en el empeño de facilitar, de poner la alfombra roja a cualquier emprendedor que quiera desplegar su iniciativa", ha defendido el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, quien acompañado de la directora general de Empresa, Ana Vega, ha presentado este miércoles en rueda de prensa en Mérida las actividades del 'Mes del Emprendimiento' en Extremadura, que pretende valorar y seguir impulsando la política de generación de "oportunidades y empleo de calidad" en la región a través de iniciativas emprendedoras.



Se pretende, así, dar visibilidad y protagonismo al pequeño y mediano emprendedor que quiera impulsar nuevas iniciativas que están surgiendo y que son "muchas" pero que "a veces pasan desapercibidas porque no son un gran proyecto de inversión", pero que "alimentan el tejido productivo" extremeño, ha apuntado Rafael España.



En este sentido, ha defendido también que hay que trabajar el emprendimiento desde la escuela porque es una actividad necesaria para "desde pequeño tener iniciativa, facilidades y ningún tipo de complejo a la hora de desarrollar" ideas y fomentar así el autoempleo en el futuro.



Con ello, y dentro de la intención de la Junta "siempre de acompañar" al nuevo emprendedor para el desarrollo de su idea y facilitarle la puesta en marcha en términos técnicos y económicos y su consolidación y expansión en última instancia, ha considerado que hay que ver el emprendimiento "más como una actitud en la vida que como un título", porque "no deja de ser una forma de desarrollar la vida" de las personas.



Para ello, el consejero ha recordado que, además de diferentes ayudas, existen los Puntos de Acompañamiento Empresarial para asesorar y tutelar las diferentes iniciativas y que los emprendedores conozcan las alternativas y ayudas que la Administración autonómica y nacional pone a su disposición.



Esto se complementa, además, con diferentes iniciativas como la Aceleradora Agila para proyectos emprendedores puesta en marcha recientemente, con la Aceleradora Open Future, y con las Incubadoras de Alta Tecnología para nuevos proyectos de emprendimiento (como la de Economía Circular en Mérida, la de Ciencias de la Salud de Cáceres, la de Realidad Virtual en Almendralejo, o la de Industria 4.0 para su puesta en marcha en Don Benito).



ACTIVIDADES



Por su parte, la directora general de Empresa, Ana Vega, ha desgranado algunas de las actividades previstas dentro del Mes del Emprendimiento de Extremadura, todas ellas con el objetivo de acercar el mundo de la empresa a la sociedad, a las escuelas e institutos, difundiendo el talento de las empresas que hay en la comunidad.



Así, entre las 40 actividades previstas en localidades de poca y mucha población, algunas se centran en despertar vocaciones donde hay "muchas oportunidades de crear empleo", como en el sector energético, en temática de instaladores, o en lo agrícola para acercar su situación de sector "moderno, tecnológico y hacerlo atractivo para la renovación" generacional.



Además, el 16 de febrero se celebrará en Mérida el evento "emblemático" del emprendimiento en Extremadura, el Foro Emprende, donde participan más de 1.000 personas, y que se centrará en el talento emprendedor y empresarial de la comunidad. Contará con la participación de la diseñadora Marina Conde, fundadora y directora creativa de la firma de moda 'La Condesa'.



Al mismo tiempo, dentro de las actividades del Mes del Emprendimiento se desarrollarán talleres en los que empresarios contarán las tendencias en distintos sectores; iniciativas de asesoramiento en márketing y digitalización en las empresas; y se entregarán los Premios Extremadura Región Emprendedora y Extremadura Empresarial el 16 de febrero por la tarde.



"Pretendemos poner en valor la figura de los empresarios y empresarias y animar a que se sigan reuniendo y a que nos sintamos orgullosos de Extremadura como región emprendedora", ha dicho la directora general. "Necesitamos sentirnos orgullosos porque tenemos mucho talento, muchas empresas que son referentes", ha apuntado, y hay que "animar a los jóvenes a emprender y a que se creen más empresas".